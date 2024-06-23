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Чемпионат Европы
23 июня 2024, 02:40 | Обновлено 23 июня 2024, 02:58
105
0

Винченцо МОНТЕЛЛА: «Мы хорошо играли 20 минут»

Главный тренер сборной Турции прокомментировал разгромное поражение от Португалии

23 июня 2024, 02:40 | Обновлено 23 июня 2024, 02:58
105
0
Винченцо МОНТЕЛЛА: «Мы хорошо играли 20 минут»
УЕФА. Винченцо Монтелла

Главный тренер сборной Турции Винценцо Монтелла рассказал о своих эмоциях после разгрома от Португалии (0:3).

«Мы хорошо играли 20 минут, создавали моменты, но были наказаны за первую ошибку. Второй гол - такие вещи случаются в футболе. Я считаю, что Португалия - одна из лучших команд в Европе, и сегодня она это доказала.

Мы были наказаны сегодня, но нам нужно сохранять позитивный настрой и радоваться многим хорошим вещам, которые у нас получались. Нам нужно быть готовыми к следующей игре, когда мы сможем поставить на кон все», – сказал Монтелла.

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Сергей Рипьюк Источник: УЕФА
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