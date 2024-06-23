Винченцо МОНТЕЛЛА: «Мы хорошо играли 20 минут»

Главный тренер сборной Турции Винценцо Монтелла рассказал о своих эмоциях после разгрома от Португалии (0:3).

«Мы хорошо играли 20 минут, создавали моменты, но были наказаны за первую ошибку. Второй гол - такие вещи случаются в футболе. Я считаю, что Португалия - одна из лучших команд в Европе, и сегодня она это доказала.

Мы были наказаны сегодня, но нам нужно сохранять позитивный настрой и радоваться многим хорошим вещам, которые у нас получались. Нам нужно быть готовыми к следующей игре, когда мы сможем поставить на кон все», – сказал Монтелла.