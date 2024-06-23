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Чемпионат Европы
23 июня 2024, 01:40 | Обновлено 23 июня 2024, 02:21
39
0

Доменико ТЕДЕСКО: «Посмотрим, что будет дальше»

Главный тренер сборной Бельгии прокомментировал победу своей команды

23 июня 2024, 01:40 | Обновлено 23 июня 2024, 02:21
39
0
Доменико ТЕДЕСКО: «Посмотрим, что будет дальше»
УЕФА. Доменико Тедеско

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско поделился впечатлениями от победы своей команди над Румынией (2:0).

«Мы играли по той же схеме, что и против Словакии. Тилеманс сыграл фантастически хорошо, как и все остальные. Мы рады, что взяли эти три очка, и теперь посмотрим, что будет дальше.

Мы прессинговали высоко, старались отобрать мяч на чужой половине. Румыния любит контролировать игру. Против нее нелегко, но у нас хороший менталитет», – сказал Тедеско.

После 2-го тура все команды группы (Украина, Словакия, Бельгия и Румыния) имеют по три очка.

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Сергей Рипьюк Источник: УЕФА
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