Доменико ТЕДЕСКО: «Посмотрим, что будет дальше»

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско поделился впечатлениями от победы своей команди над Румынией (2:0).

«Мы играли по той же схеме, что и против Словакии. Тилеманс сыграл фантастически хорошо, как и все остальные. Мы рады, что взяли эти три очка, и теперь посмотрим, что будет дальше.

Мы прессинговали высоко, старались отобрать мяч на чужой половине. Румыния любит контролировать игру. Против нее нелегко, но у нас хороший менталитет», – сказал Тедеско.

После 2-го тура все команды группы (Украина, Словакия, Бельгия и Румыния) имеют по три очка.