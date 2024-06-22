Бельгия vs Румыния. Известны стартовые составы на матч соперников Украины
Поединок 2-го тура Евро-2024 в группе E состоится 22 июня в 22:00 матч в немецком Кельне
В немецком Кельне 22 июня в 22:00 пройдет матч 2-го тура Евро-2024 между сборными Бельгии и Румынии.
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Тренеры объявили стартовые составы.
Встреча состоится на стадионе «Рейн Энерги». В группе E бельгийцы и румыны также играют вместе с Украиной и Словакией.
Стартовые составы на матч Бельгия – Румыния:
Бельгия: Кастельс, Кастань, Вертонген, Фас, Теате, де Брюйне, Тилеманс, Онана, Лукебакио, Доку, Лукаку.
Румыния: Ницэ, Рациу, Буркэ, Дрэгушин, Банку, Станчу, Марин, Марин, Ман, Дрэгуш, Михэилэ.
Saturday’s starting 11. 📰 #SelectedByPwC #BELROU #WirSchaffenDas pic.twitter.com/CocNnnMJ4P— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 22, 2024
#RomaniaLaEuro2024 🇷🇴 pic.twitter.com/Jecd3TTsim— Echipa Națională (@hai_romania) June 22, 2024
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