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Чемпионат Европы
22 июня 2024, 21:01 | Обновлено 22 июня 2024, 21:02
1605
1

Бельгия vs Румыния. Известны стартовые составы на матч соперников Украины

Поединок 2-го тура Евро-2024 в группе E состоится 22 июня в 22:00 матч в немецком Кельне

22 июня 2024, 21:01 | Обновлено 22 июня 2024, 21:02
1605
1
Бельгия vs Румыния. Известны стартовые составы на матч соперников Украины

В немецком Кельне 22 июня в 22:00 пройдет матч 2-го тура Евро-2024 между сборными Бельгии и Румынии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Тренеры объявили стартовые составы.

Встреча состоится на стадионе «Рейн Энерги». В группе E бельгийцы и румыны также играют вместе с Украиной и Словакией.

Стартовые составы на матч Бельгия – Румыния:

Бельгия: Кастельс, Кастань, Вертонген, Фас, Теате, де Брюйне, Тилеманс, Онана, Лукебакио, Доку, Лукаку.

Румыния: Ницэ, Рациу, Буркэ, Дрэгушин, Банку, Станчу, Марин, Марин, Ман, Дрэгуш, Михэилэ.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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C.Пеклов
Бельгійці,давайті 5-0,іначе взгалі не вигравайте!
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