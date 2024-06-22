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Евро
Бельгия
22.06.2024 22:00 - : -
Румыния
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Чемпионат Европы
22 июня 2024, 01:41 | Обновлено 22 июня 2024, 02:08
380
0

Бельгия – Румыния. Соперники Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 июня в 22:00 матч 2-го тура Евро-2024 в группе E в немецком Кельне

22 июня 2024, 01:41 | Обновлено 22 июня 2024, 02:08
380
0
Бельгия – Румыния. Соперники Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В немецком Кельне 22 июня в 22:00 пройдет матч 2-го тура Евро-2024 между сборными Бельгии и Румынии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча состоится на стадионе «Рейн Энерги». В группе E бельгийцы и румыны также играют вместе с Украиной и Словакией.

Бельгия в первом туре уступила словакам 0:1.

А Румыния неожиданно разгромила украинцев 3:0.

Бельгия – Румыния. Соперники Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводят видеосервис MEGOGO и региональные каналы Суспільне

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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