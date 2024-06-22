В немецком Кельне 22 июня в 22:00 пройдет матч 2-го тура Евро-2024 между сборными Бельгии и Румынии.

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Встреча состоится на стадионе «Рейн Энерги». В группе E бельгийцы и румыны также играют вместе с Украиной и Словакией.

Бельгия в первом туре уступила словакам 0:1.

А Румыния неожиданно разгромила украинцев 3:0.

Бельгия – Румыния. Соперники Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводят видеосервис MEGOGO и региональные каналы Суспільне