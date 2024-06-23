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Чемпионат Европы
23 июня 2024, 01:33 |
1060
0

Известный тренер раскритиковал двух украинцев после победы над Словакией

Олега Федорчука не впечатлила игра Александра Зинченко и Георгия Судакова 

23 июня 2024, 01:33 |
1060
0
Известный тренер раскритиковал двух украинцев после победы над Словакией
УАФ

Известный украинский тренер Олег Федорчук прокомментировал победу сборной Украины над национальной командой Словакии (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024.

«Не согласен с теми, кто высоко оценивает игру Зинченко. Ассист? Та передача не была уже настолько голевой – это для статистики больше, все решали предыдущие стадии голевой атаки. А вот то, как Александр ошибся на таком уровне... Не помню, чтобы на таких турнирах кто-то так ошибался в тактическом плане.

Первый гол полностью на его совести. И здесь дело даже не в росте Зинченко. Если не хватает сантиметров, то играешь в корпус – и все. Сейчас во многих чемпионатах фланговые защитники небольшого роста, но они хорошо действуют в таких моментах.

Мне кажется, что мы зря надеялись на лидерство Судакова. Де-юре мы ждали, что лидером конструктивной игры будет Судаков, а он после травмы не восстановился. Не знаю, может, дальше будет лучше, но сейчас он сыграл очень скромно.

Мало активности от него, мало креатива. Он отличался тем, что действовал как ложная девятка, был очень непредсказуемым. Против него было тяжело играть, поскольку он – это фактически нападающий из глубины. Сейчас Судаков играет как бы на статистику, а Шапаренко – наоборот», – отметил Федорчук.

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сборная Украины по футболу сборная Словакии по футболу Олег Федорчук Евро-2024 Словакия - Украина Александр Зинченко Георгий Судаков
Дмитро Олійник Источник: zbirna.com
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