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Чемпионат Европы
22 июня 2024, 19:55 |
1355
0

Звездный игрок Португалии не сыграет с Грузией из-за постоянных симуляций

Рафаэл Леау получил две желтые карточки за два матча и пропустит следующий поединок

22 июня 2024, 19:55 |
1355
0
Звездный игрок Португалии не сыграет с Грузией из-за постоянных симуляций
Getty Images/Global Images Ukraine

22 июня проходит матч 2-го тура группы F на Евро-2024 между сборными Турции и Португалии.

25-летний звездный игрок португальцев Рафаэл Леау, который на клубном уровне защищает цвета «Милана», вышел на поле в стартовом составе и получил желтую карточку на 39-й минуте.

Леау заработал предупреждение за симуляцию. В 1-м поединке против Чехии Рафаэл также увидел перед собой горчичник за симуляцию.

Таким образом, Леау не сыграет против Грузии 26 июня в матче 3-го тура квартета из-за перебора желтых карточек.

После первого тайма счет во встрече Турции и Португалии 2:0 в пользу «избранных».

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Рафаэл Леау предупреждение (желтая карточка) симуляция сборная Португалии по футболу сборная Турции по футболу Турция - Португалия Евро-2024 сборная Грузии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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