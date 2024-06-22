Звездный игрок Португалии не сыграет с Грузией из-за постоянных симуляций
Рафаэл Леау получил две желтые карточки за два матча и пропустит следующий поединок
22 июня проходит матч 2-го тура группы F на Евро-2024 между сборными Турции и Португалии.
25-летний звездный игрок португальцев Рафаэл Леау, который на клубном уровне защищает цвета «Милана», вышел на поле в стартовом составе и получил желтую карточку на 39-й минуте.
Леау заработал предупреждение за симуляцию. В 1-м поединке против Чехии Рафаэл также увидел перед собой горчичник за симуляцию.
Таким образом, Леау не сыграет против Грузии 26 июня в матче 3-го тура квартета из-за перебора желтых карточек.
После первого тайма счет во встрече Турции и Португалии 2:0 в пользу «избранных».
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