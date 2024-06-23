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  4. Известно, за сколько Перес готов продать Лунина после его игры на Евро
Испания
23 июня 2024, 02:33 |
650
0

Известно, за сколько Перес готов продать Лунина после его игры на Евро

Украинцем интересуется «Атлетико»

23 июня 2024, 02:33 |
650
0
Известно, за сколько Перес готов продать Лунина после его игры на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации Defensa Central, украинцем интересуются «Арсенал», «Атлетико» и «Ньюкасл». «Реал» хочет продлить контракт с Луниным, однако ответа от украинца пока не поступило и руководство «королевского клуба» считает, что он решил уйти. Флорентино Перес определил, что готов рассмотреть уход украинца за 35 миллионов евро.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает возможность подписания украинского голкипера Андрея Лунина из «Реала».

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Манчестер Юнайтед трансферы Арсенал Лондон Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Ньюкасл
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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