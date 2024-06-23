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  4. Бенфика может продать Трубина летом. Названа причина и главный претендент
Италия
23 июня 2024, 00:17 |
1368
1

Бенфика может продать Трубина летом. Названа причина и главный претендент

На украинца претендует «Интер»

23 июня 2024, 00:17 |
1368
1
Бенфика может продать Трубина летом. Названа причина и главный претендент
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

22-летний вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин может летом покинуть лиссабонский клуб.

По информации португальского портала A Bola, у «Бенфики» возникли определенные финансовые трудности и клуб готов рассмотреть трансферы ряда ключевых игроков. Среди этих игроков есть и вратарь сборной Украины Анатолий Трубин. Отмечается, что за украинцем внимательно следит миланский «Интер». Чемпион Италии ищет замену швейцарскому вратарю Яну Зоммеру, который, вероятно, продолжит карьеру в саудовской лиге.

В этом сезоне Трубин провел за «Бенфику» 48 матчей, пропустил 47 голов и отыграл 17 матчей на ноль.

Ранее сообщалось, что Трубин заинтересовал «Манчестер Сити».

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Ян Зоммер трансферы Серии A трансферы Интер Милан Бенфика Анатолий Трубин
Дмитро Олійник Источник: A Bola
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TolsTIyELF
Отлично конечно, но вряд ли. Могли купить его за десятку как Бенфика, но купили Зомера, а теперь Бенфика его дешево не продаст. 
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