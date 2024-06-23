Бенфика может продать Трубина летом. Названа причина и главный претендент
На украинца претендует «Интер»
22-летний вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин может летом покинуть лиссабонский клуб.
По информации португальского портала A Bola, у «Бенфики» возникли определенные финансовые трудности и клуб готов рассмотреть трансферы ряда ключевых игроков. Среди этих игроков есть и вратарь сборной Украины Анатолий Трубин. Отмечается, что за украинцем внимательно следит миланский «Интер». Чемпион Италии ищет замену швейцарскому вратарю Яну Зоммеру, который, вероятно, продолжит карьеру в саудовской лиге.
В этом сезоне Трубин провел за «Бенфику» 48 матчей, пропустил 47 голов и отыграл 17 матчей на ноль.
Ранее сообщалось, что Трубин заинтересовал «Манчестер Сити».
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