Бенфика может продать Трубина летом. Названа причина и главный претендент

22-летний вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин может летом покинуть лиссабонский клуб.

По информации португальского портала A Bola, у «Бенфики» возникли определенные финансовые трудности и клуб готов рассмотреть трансферы ряда ключевых игроков. Среди этих игроков есть и вратарь сборной Украины Анатолий Трубин. Отмечается, что за украинцем внимательно следит миланский «Интер». Чемпион Италии ищет замену швейцарскому вратарю Яну Зоммеру, который, вероятно, продолжит карьеру в саудовской лиге.

В этом сезоне Трубин провел за «Бенфику» 48 матчей, пропустил 47 голов и отыграл 17 матчей на ноль.

Ранее сообщалось, что Трубин заинтересовал «Манчестер Сити».