Сенсационный трансфер? Трубин заинтересовал один из сильнейших клубов мира

22-летний украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин может летом покинуть лиссабонский клуб.



Сообщается, что голкипер сборной Украины заинтересовал двух чемпионов топовых европейских лиг. «Манчестер Сити» внимательно наблюдает за Анатолием, однако пока неизвестно, интересует Трубин «Сити» в качестве основного кипера, или как качественная замена Эдерсону, но в шорт-листе «горожан» он точно занимает ведущее место. Кроме «горожан», во вратаре также заинтересован и миланский «Интер», который уже пытался подписать Трубина прошлым летом.

В этом сезоне Трубин провел за «Бенфику» 48 матчей, пропустил 47 голов и отыграл 17 матчей на ноль.

Ранее Трубин оценил матч сборной Украины с Германией, в котором совершил 5 сейвов.