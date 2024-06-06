Сенсационный трансфер? Трубин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
«Манчестер Сити» заинтересовался вратарем сборной Украины
22-летний украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин может летом покинуть лиссабонский клуб.
Сообщается, что голкипер сборной Украины заинтересовал двух чемпионов топовых европейских лиг. «Манчестер Сити» внимательно наблюдает за Анатолием, однако пока неизвестно, интересует Трубин «Сити» в качестве основного кипера, или как качественная замена Эдерсону, но в шорт-листе «горожан» он точно занимает ведущее место. Кроме «горожан», во вратаре также заинтересован и миланский «Интер», который уже пытался подписать Трубина прошлым летом.
В этом сезоне Трубин провел за «Бенфику» 48 матчей, пропустил 47 голов и отыграл 17 матчей на ноль.
Ранее Трубин оценил матч сборной Украины с Германией, в котором совершил 5 сейвов.
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Натомість ніякий сезон в проблемній Бенфіці. Взагалі фігово вийшло.
Був Яремчук у Бенфіці - вона мучалась. Пішов в Брюгге - одразу стали чемпіонами. Навіть не отримав чемпіонство. І весь рік промучився у Бельгії.
Потім прийшов Трубін і знову Бенфіка розвалилася і весь сезон мучалась. І йому чемпіонство не обломилося.
Напевно такі качелі через те, що постійно продають своїх гравців, які засвітилися.
Не ну дырявые опзжшники сейчас набегут и начнут кукареать, что это утка, и не Трубиным, а Бущаном заинтересовался реал-фарма