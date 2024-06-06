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Англия
06 июня 2024, 19:26 | Обновлено 06 июня 2024, 20:45
7907
12

Сенсационный трансфер? Трубин заинтересовал один из сильнейших клубов мира

«Манчестер Сити» заинтересовался вратарем сборной Украины

06 июня 2024, 19:26 | Обновлено 06 июня 2024, 20:45
7907
12
Сенсационный трансфер? Трубин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

22-летний украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин может летом покинуть лиссабонский клуб.

Сообщается, что голкипер сборной Украины заинтересовал двух чемпионов топовых европейских лиг. «Манчестер Сити» внимательно наблюдает за Анатолием, однако пока неизвестно, интересует Трубин «Сити» в качестве основного кипера, или как качественная замена Эдерсону, но в шорт-листе «горожан» он точно занимает ведущее место. Кроме «горожан», во вратаре также заинтересован и миланский «Интер», который уже пытался подписать Трубина прошлым летом.

В этом сезоне Трубин провел за «Бенфику» 48 матчей, пропустил 47 голов и отыграл 17 матчей на ноль.

Ранее Трубин оценил матч сборной Украины с Германией, в котором совершил 5 сейвов.

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Анатолий Трубин Бенфика Манчестер Сити Интер Милан трансферы Ла Лиги трансферы Серии A трансферы
Дмитро Олійник Источник: Sportarena
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Комментарии 12
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Henriklarsson11
непогана статистика для голкіпера, майже у кожному матчі забивав по голу
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+3
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AK.228
О, було б супер👏👏
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+2
OtsoCity
Дуже добре👍
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+1
fifa2020
47 голів забив 😂
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
umnuy2
прекрасная игра ногами-для пепа это основное
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0
Keen Vision
В Інтері ветеран Зоммер шикарний сезон провів, у МанСіті взагалі один із кращих голкіперів світу грає. Те, що за Трубіним багато хто стежить - очевидно, але якщо йти зараз, то туди, де він точно буде грати.
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0
anacreon
Якби Шахтар був не такий жадібний, то зараз би Трубін був чемпіонов Італії.
Натомість ніякий сезон в проблемній Бенфіці. Взагалі фігово вийшло.
Був Яремчук у Бенфіці - вона мучалась. Пішов в Брюгге - одразу стали чемпіонами. Навіть не отримав чемпіонство. І весь рік промучився у Бельгії.
Потім прийшов Трубін і знову Бенфіка розвалилася і весь сезон мучалась. І йому чемпіонство не обломилося.
Напевно такі качелі через те, що постійно продають своїх гравців, які засвітилися. 
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-1
Лига
Толя лучший 
Не ну дырявые опзжшники  сейчас набегут и начнут  кукареать, что это утка, и не Трубиным, а Бущаном заинтересовался реал-фарма 
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-7
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