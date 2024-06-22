21 июня состоялся матч 2-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

Форвард украинской национальной команды Артем Довбик, который на клубном уровне защищает цвета каталонской Жироны, вышел в стартовом составе и отыграл 67 минут, после чего был заменен на Романа Яремчука.

21 июня 2024 года Довбику исполнилось 27 лет. В сети появилось видео, как сборники поздравляют Артема с его праздником.

ВИДЕО. Как игроки сборной Украины поздравили Довбика с днем рождения