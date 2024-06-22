ФОТО. Как грузины ничью против Чехии отстояли

В субботу, 22 июня, состоялся матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 между национальными сборными Грузии и Чехии. Игра закончилась с ничейным счетом 1:1.

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Встреча состоялась на стадионе «Фолькспаркштадион». В группе F грузины и чехи также играют вместе с Португалией и Турцией.

Грузия – Чехия – 1:1.

Гол: Микаутадзе, 45+4 (пенальти) – Шик, 59

Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Двали, Кашиа, Кверквелия (Гвелесиани, 82), Кочорашвили, Кварацхелия (Лобжанидзе, 82), Давиташвили (Чакветадзе, 62), Меквабишвили, Цитаишвили (Лочошвили, 62), Микаутадзе (Квилитая, 88).

Чехия: Станек, Холеш, Хранац, Цоуфал, Гложек (Лингр, 55), Шик (Хитил, 68), Провод (Барак, 81), Д. Джурасек (Шевчик, 81), Черны (М. Джурасек, 55), Крейчи, Соучек.

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