Проиграл миллион грн. Друг Милевского рассказал об эмоциях от гола Яремчука

Сергей Третьяк, друг известного украинского экс-футболиста Артема Милевского, прокомментировал победу сборной Украины над национальной командой Словакии (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024.

– Сергей, Яремчук своим голом лишил вас миллиона (Третьяк перед матчем сделал ставку в размере 1 млн грн на тотал меньше 2.5 – прим.). Что чувствуете внутри?

– Я вам отвечу честно и откровенно. Меня переполняют положительные эмоции, потому что еще за несколько дней до матча именно Романа Яремчука я хотел видеть в основном составе. Мы сегодня свидетели истории и гордости за нашу страну. Мы с Артемом Милевским после поражения от сборной Румынии поддержали нашу национальную команду и не ошиблись. Люди, давайте будем с нашей сборной до конца. Рома Яремчук, поздравляю тебя с победным голом, а нашу команду с надеждой на выход из группы и не только. Дальше больше.

– Опять плохо начали первый тайм, чем воспользовались словаки. Зинченко потерял соперника и пропустили, как вам такое начало?

– Я буду оставаться при своем мнении опять же. После матча против сборной Румынии я говорил о том, что нужно на левый фланг защиты ставить Богдана Михайличенко. Топовый, классный защитник с бойцовским характером. Я его знаю лично. 20 лет мы учились с ним в одном интернате. Это настоящий воин. Нужно ставить человека по позиции. Я говорил о том, что не надо ставить Александра Зинченко левым защитником. У нас вместо Миколенко есть Богдан Михайличенко. Еще раз подчеркну. Сергей Станиславович, услышьте меня, пожалуйста.

– Забил Шапаренко. Игорь Суркис говорил, что Николай стоит 300 миллионов. После этого гола подорожал?

– Игорь Михайлович Суркис больше разбирается в футболе, тем более в трансферах и стоимости футболистов. Я не буду брать на себя риск оценивать стоимость Николая Шапаренко. Он сегодня забил гол. Молодец, красавец. Он футболист из киевского «Динамо», Роман Яремчук, автор гола, воспитанник киевского «Динамо». Я только лишь возьму на себя смелость сказать, что сегодня «Динамо» сделало сборную Словакии. Положили на лопатки.

– Трубин вытащил нас из ямы в первом тайме. Анатолий окончательно закрепился в основе?

– Анатолий Трубин сегодня провел замечательный матч. В принципе, как и против сборной Германии, он показал невероятное мастерство. Говорить о том, кто сегодня номер один в национальной сборной Украины в рамке ворот, я не буду, потому что у нас три топ-голкипера. Андрей Лунин – голкипер мадридского Реала, Трубин, который является голкипером Бенфики и Георгий Бущан – топ-голкипер Европы. Поэтому в следующих матчах ожидаем увидеть любого вратаря в основном составе. И не удивимся выбору, потому что они у нас лучшие.