22 июня в 16:00 в немецком Гамбурге состоится матч 2-го тура группы F Евро-2024 между сборными Грузии и Чехии.

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В первом туре Грузия проиграла Турции (1:3), а Чехия обидно уступила Португалии (1:2).

Обе команды до сих пор не набрали ни одного очка перед очной встречей.

Стали известны стартовые составы на матч между Грузией и Чехией

Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Двали, Кашиа, Кверквелия, Кочорашвили, Кварацхелия, Давиташвили, Меквабишвили, Цитаишвили, Микаутадзе.

Чехия: Станек, Холеш, Хранац, Цоуфал, Гложек, Шик, Провод, Джурасек, Черны, Крейчи, Соучек.