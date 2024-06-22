Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «В матче с Австрией все должно было сложиться не так»

Лидер сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал поражение 1:3 от Австрии во втором туре Евро-2024:

«Мы не набрали ни одного очка, и для нас это, конечно, обидно. Понимаем, что все должно было сложиться не так. Здесь было много факторов.

Мы плохо начали матч, первые 20 минут были неудачными, но следующие 20 мы сыграли намного лучше. Мы создавали моменты, находились в штрафной площадке соперника. А во втором тайме снова были хорошие 20-25 минут.

Пропущенный гол вывел нас из равновесия. После этого нам трудно было сохранять равновесие. Нам пришлось пойти на больший риск, открыться, и это также стоило нам еще двух-трех шансов, которые создали австрийцы».

Напомним, Польша стала первой сборной, которая досрочно вылетела с Евро-2024.