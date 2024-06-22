Тренер Чехии: «Грузия продемонстрировала невероятное качество»

Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Грузии:

«Мы получили детальный анализ стартовой игры Грузии и посмотрели ее собственными глазами. Матч был достаточно равным до последней минуты. Грузия была опасной в атаке и пропустила победный мяч в добавленное время. Они продемонстрировали великолепное качество, как индивидуальное, так и командное.

Грузия – это не только Кварацхелия, посмотрите на статистику Микаутадзе, который забил 11 голов в своих последних 11 играх. Многие французские клубы заинтересованы в его подписании. Мы должны не дать им пространства. И это не эти два игрока, у них есть больше топовых игроков.

Основная угроза для нас – в контратаках. Грузия имеет скорость и индивидуальное мастерство. Мы должны быть осторожными и не давать им отрываться. Их защита также очень надежна, и до них трудно добраться.

Я не ожидаю, что Грузия раскроет свою защиту и будет атаковать большим количеством игроков. В их нападении есть три-четыре опасных игрока, поэтому им не нужно рисковать, открывая свою защитную линию.

Я никогда не раскрываю ничего о своих намерениях или о наших стартовых составах, но не исключено, что может произойти не одно изменение».

Матч Грузия – Чехия состоится 22 июня в 16:00 по киевскому времени.