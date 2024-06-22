Лунин назвал главного фаворита Евро-2024

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин назвал сборную Испании главным фаворитом Евро-2024:

«Испания показывает очень хорошие результаты, они являются фаворитами на Евро», – заявил Лунин.

В двух своих стартовых матчах на Евро-2024 сборная Испании обыграла Хорватию и Италию со счетом 3:0 и 1:0 соответственно.

Ранее Лунин впервые отреагировал на решение главного тренера сборной Украины Сергея Реброва заменить его на Анатолия Трубина после провального матча против Румынии (поражение 0:3).