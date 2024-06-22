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  4. Лунин назвал главного фаворита Евро-2024
Чемпионат Европы
22 июня 2024, 14:19 |
3140
4

Лунин назвал главного фаворита Евро-2024

Голкипер сборной Украины – о главном претенденте на титул

22 июня 2024, 14:19 |
3140
4
Лунин назвал главного фаворита Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин назвал сборную Испании главным фаворитом Евро-2024:

«Испания показывает очень хорошие результаты, они являются фаворитами на Евро», – заявил Лунин.

В двух своих стартовых матчах на Евро-2024 сборная Испании обыграла Хорватию и Италию со счетом 3:0 и 1:0 соответственно.

Ранее Лунин впервые отреагировал на решение главного тренера сборной Украины Сергея Реброва заменить его на Анатолия Трубина после провального матча против Румынии (поражение 0:3).

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Андрей Лунин Евро-2024 сборная Испании по футболу сборная Украины по футболу
Олег Дидух Источник: X (Twitter)
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Fuz1982z
Німетчинна фаворит
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0
Burevestnik
із першого номера воротаря - перекваліфікація на роль віщуна-прогнозиста
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-1
Saar
Ага, тільки Італія сама собі забила.
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-1
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