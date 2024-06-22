Чемпионат Европы22 июня 2024, 14:19 |
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Лунин назвал главного фаворита Евро-2024
Голкипер сборной Украины – о главном претенденте на титул
22 июня 2024, 14:19 |
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Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин назвал сборную Испании главным фаворитом Евро-2024:
«Испания показывает очень хорошие результаты, они являются фаворитами на Евро», – заявил Лунин.
В двух своих стартовых матчах на Евро-2024 сборная Испании обыграла Хорватию и Италию со счетом 3:0 и 1:0 соответственно.
Ранее Лунин впервые отреагировал на решение главного тренера сборной Украины Сергея Реброва заменить его на Анатолия Трубина после провального матча против Румынии (поражение 0:3).
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Комментарии 4
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Німетчинна фаворит
із першого номера воротаря - перекваліфікація на роль віщуна-прогнозиста
Ага, тільки Італія сама собі забила.
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