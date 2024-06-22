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Чемпионат Европы
22 июня 2024, 13:57 | Обновлено 22 июня 2024, 13:58
539
2

Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Трубин вытащил нас за уши»

Бывший игрок сборной Украины прокомментировал победу над Словакией

22 июня 2024, 13:57 | Обновлено 22 июня 2024, 13:58
539
2
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Трубин вытащил нас за уши»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал победу над национальной командой Словакии (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024:

«Думаю, в первом тайме присматривались, как нам надо играть. Смотрели, как надо обороняться. Потому что Словакия очень хорошо играла в первом тайме. Если бы не Трубин – мы бы сейчас так не радовались. Потому что после 0:2 или 0:3 сомневаюсь, что мы бы вернулись к такому счету. Поэтому надо поблагодарить Трубина, что он провел очень шикарный матч. Как он нас вытащил за уши. Для меня вместе с Яремчуком – это герои матча. Мне кажется, мы начали спокойно играть, очень присматриваться. Несколько ошибок были звоночками, а эта ошибка с перелетом мяча и логичный гол словаков – было очень неприятно.

После 30 минут, мне кажется, мы немного перехватили инициативу. Начали больше включаться, больше прессинговать, двигаться. Мне кажется, это придало нам некоторой уверенности. Не скажу, что мы создали очень много моментов, но были несколько моментов, что можно сказать, что не так плохо. Если смотреть второй тайм – мы полностью переиграли словаков. Здесь уже надо поблагодарить Реброва, который не стал играть в два нападающих, а выпустил Яремчука. Если первый момент он запорол, то второй так круто сделал, забил такой крутой гол – кажется, это надо записать в актив как один из лучших голов технически. Потому что такой прием мяча, контроль – за это надо поблагодарить его. Два контрастных тайма. Первые 30 минут мы играли неуверенно. Но потом мы включились – это говорит, что у нас все это есть, но надо доставать из глубины».

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сборная Украины по футболу сборная Словакии по футболу Евро-2024 Словакия - Украина Евгений Левченко Анатолий Трубин
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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Комментарии 2
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PETP0
І це правда. І з такою грою в обороні проти бельгійців нема на що сподіватись.
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0
OtsoCity
Трубін найкращій, дуже добре що Лунін не грав, а ще дуже добре, що Шапаренко вийшов на поле у другому таймі, до цього він ховався три тайми у роздягальні 
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0
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