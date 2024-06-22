Зозуля отреагировал на скандал с избиением военного людьми Тищенко

Бывший украинский футболист Роман Зозуля отреагировал на скандал с избиением военного людьми народного депутата Украины Николая Тищенко:

«Мы с фондом взяли небольшую паузу, потому что вчера нашему раздражению не было предела.

Как уже всем известно, вчера на нашего друга и члена команды «Народная армия» было совершено нападение. Среди бела дня, в присутствии жены и грудного ребенка. Дима с 2014-го года активно помогал военным и гражданским, а также лично, с оружием в руках, защищал нашу страну в спецподразделении ГУР МО «Кракен».

Немного о ситуации. Прогуливаясь по родному Днепру, Дмитрий увидел большое количество крепких мужчин в военной форме и балаклавах, которые сопровождали нардепа николая тищенко. Того самого слугу народа, который держал оборону Таиланда, пока Дмитрий сдерживал врага на востоке Украины. Дима сделал этой банде замечание, что находиться в центре города с оружием и закрытыми лицами недопустимо и это пугает людей.

Конфликт спровоцировала помощница нардепа – Андриевская Эвелина. Но это сегодня она помощница, которая имеет отношение к следственной комиссии ВР по неэффективному использованию государственных средств. А еще вчера эта милая особа была «вне палитики» и каталась на концерты своего кумира григория лепса в оккупированный Крым. Именно того лепса, который открыто поддерживает путина, оккупацию наших территорий и войну против Украины. После абсолютно безосновательной истерики вышеупомянутого лица, вмешались существа в масках. Некоторых из них мы уже узнали – это цубер константин андреевич 1984 г. р. и ручной сотрудник полиции – богдан.

Сейчас ищем информацию о других титушках. Поэтому прошу, если вам известно кто еще скрывается за масками – поделиться с нами и помочь опознать всех животных причастных к этому позорному поступку!

Призываем представителей силовых органов, СМИ, политических деятелей, а главное Офис Президента взять на контроль это дело и не спустить с рук этот вопиющий случай».