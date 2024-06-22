Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зозуля отреагировал на скандал с избиением военного людьми Тищенко
Украина. Премьер лига
22 июня 2024, 13:26 | Обновлено 22 июня 2024, 13:42
1814
9

Зозуля отреагировал на скандал с избиением военного людьми Тищенко

Благотворительный фонд бывшего украинского футболиста берет паузу

22 июня 2024, 13:26 | Обновлено 22 июня 2024, 13:42
1814
9
Зозуля отреагировал на скандал с избиением военного людьми Тищенко
Instagram. Роман Зозуля

Бывший украинский футболист Роман Зозуля отреагировал на скандал с избиением военного людьми народного депутата Украины Николая Тищенко:

«Мы с фондом взяли небольшую паузу, потому что вчера нашему раздражению не было предела.

Как уже всем известно, вчера на нашего друга и члена команды «Народная армия» было совершено нападение. Среди бела дня, в присутствии жены и грудного ребенка. Дима с 2014-го года активно помогал военным и гражданским, а также лично, с оружием в руках, защищал нашу страну в спецподразделении ГУР МО «Кракен».

Немного о ситуации. Прогуливаясь по родному Днепру, Дмитрий увидел большое количество крепких мужчин в военной форме и балаклавах, которые сопровождали нардепа николая тищенко. Того самого слугу народа, который держал оборону Таиланда, пока Дмитрий сдерживал врага на востоке Украины. Дима сделал этой банде замечание, что находиться в центре города с оружием и закрытыми лицами недопустимо и это пугает людей.

Конфликт спровоцировала помощница нардепа – Андриевская Эвелина. Но это сегодня она помощница, которая имеет отношение к следственной комиссии ВР по неэффективному использованию государственных средств. А еще вчера эта милая особа была «вне палитики» и каталась на концерты своего кумира григория лепса в оккупированный Крым. Именно того лепса, который открыто поддерживает путина, оккупацию наших территорий и войну против Украины. После абсолютно безосновательной истерики вышеупомянутого лица, вмешались существа в масках. Некоторых из них мы уже узнали – это цубер константин андреевич 1984 г. р. и ручной сотрудник полиции – богдан.

Сейчас ищем информацию о других титушках. Поэтому прошу, если вам известно кто еще скрывается за масками – поделиться с нами и помочь опознать всех животных причастных к этому позорному поступку!

Призываем представителей силовых органов, СМИ, политических деятелей, а главное Офис Президента взять на контроль это дело и не спустить с рук этот вопиющий случай».

По теме:
Алиев подверг критике Шевченко и поставил под сомнение его патриотизм
Источник: Коноплянка и Зозуля уже занимаются агентским бизнесом
Снова скандал вокруг расизма. В Испании пострадал вратарь экс-клуба Зозули
Роман Зозуля
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок сборной Украины вышел против Словакии несмотря на трагедию в семье
Футбол | 21 июня 2024, 23:29 5
Игрок сборной Украины вышел против Словакии несмотря на трагедию в семье
Игрок сборной Украины вышел против Словакии несмотря на трагедию в семье

Владимир Бражко после матча со словаками сообщил о смерти дедушки

Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор
Футбол | 21 июня 2024, 18:30 18
Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор
Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Евро-2024

Эдмонтон отыгрался с 0:3 в финальной серии Кубка Стэнли. Все решит 7-й матч
Хоккей | 22.06.2024, 06:12
Эдмонтон отыгрался с 0:3 в финальной серии Кубка Стэнли. Все решит 7-й матч
Эдмонтон отыгрался с 0:3 в финальной серии Кубка Стэнли. Все решит 7-й матч
Олег ФЕДОРЧУК: «Ведущие украинские игроки плохо подготовились к Евро»
Футбол | 22.06.2024, 11:28
Олег ФЕДОРЧУК: «Ведущие украинские игроки плохо подготовились к Евро»
Олег ФЕДОРЧУК: «Ведущие украинские игроки плохо подготовились к Евро»
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Словакии
Футбол | 21.06.2024, 14:46
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Словакии
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Словакии
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Camoranesi
Бичара депутат напевно вже закордоном
Ответить
+1
aleks8-48
А тут хтось ганьбив Мудрика,що у його коханої російський паспорт. Пошукайте краще серед депутатів російський послід- там багато чого цікавого можна знайти від рядового до верхівки.
Ответить
0
Показать Скрыть 4 ответа
Gargantua
хоть бы Зозуля из Испании не лез в разборки двух криминальных кланов, которые крышует МВД и ГУР соответсвенно.
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри впервые прокомментировал видео, на котором он пьяный ударился о столб
Фьюри впервые прокомментировал видео, на котором он пьяный ударился о столб
20.06.2024, 10:49 3
Бокс
РЕБРОВ: «Я не кричал в перерыве. Самое главное, что мы показали свой дух»
РЕБРОВ: «Я не кричал в перерыве. Самое главное, что мы показали свой дух»
21.06.2024, 18:45 13
Футбол
В УЕФА ожидают, что Лунин не сыграет со Словакией. Назвали первого номера
В УЕФА ожидают, что Лунин не сыграет со Словакией. Назвали первого номера
20.06.2024, 09:47 31
Футбол
«Мне его жаль». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Мне его жаль». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
20.06.2024, 23:09 1
Бокс
Не Шапаренко и не Яремчук. Определен Лев матча Евро-2024 Словакия – Украина
Не Шапаренко и не Яремчук. Определен Лев матча Евро-2024 Словакия – Украина
21.06.2024, 18:29 35
Футбол
Сербия угрожает сняться с Евро, если УЕФА не накажет Хорватию и Албанию
Сербия угрожает сняться с Евро, если УЕФА не накажет Хорватию и Албанию
20.06.2024, 13:59 55
Футбол
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Словакия – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Словакия – Украина
21.06.2024, 06:23 1
Футбол
Мудрик ответил болельщику на просьбу пояснить цветы девушке из россии
Мудрик ответил болельщику на просьбу пояснить цветы девушке из россии
22.06.2024, 07:01 58
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем