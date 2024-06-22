Андрей ВОРОБЕЙ: «Разговор в раздевалке помог собраться нашим игрокам»

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал победу над национальной командой Словакии (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024.

– Сергей Ребров сделал четыре изменения в стартовом составе. Ожидаемо?

– Да. Все понимали, что коррективы в состав нужно вносить. Тренерский штаб видел, кто выпадал у нас и сделал изменения.

– Как тебе игра нашей команды в первом тайме?

– Я бы это назвал – продолжение наших действий в игре с Румынией. Наши футболисты применяли низкий блок. Преимуществом владели словаки. На 20-й минуте количество ударов по воротам было пять к одному, в пользу наших соперников. И если бы не великолепная игра Анатолия Трубина, то мы могли бы еще пропустить два мяча. Один сейв его запомнился, когда он отразил удар в створ с близкой дистанции. В первом тайме наши ребята спали, это был не тот футбол, который мы бы хотели видеть. Мы не прессинговали соперников, не были агрессивными в атаке. В атаке Довбик был оторван от команды.

– А что изменилось во втором тайме?

– Очевидно, разговор в раздевалке помог собраться нашим игрокам. Мы стали отбирать мяч в середине поля, начали использовать прессинг на чужой половине поля. В конце концов, мы стали правильно играть тактически. Отсюда и моменты у ворот сборной Словакии. Усилили игру Яремчук и Зубков. Вот комплекс причин. Да и Шапаренко стал играть под форвардом, наконец-то вбегая в чужую штрафную площадь. В его активе гол плюс пас. Такой же игры мы вправе требовать от Мудрика и Судакова.

– Почему Георгий пока мало полезен в командных действиях?

– Соглашусь, пока Судаков не очень полезен. Это его не лучшие матчи. В чем причина? Судаков – молодой игрок, ему всего 21 год. Не хватает ему стабильности. Думаю, что давит на него история с возможным переходом в Европу. Там скауты смотрят, там журналисты много о нем пишут. Он хочет показать свой максимум, но это пока не получается.

– Когда ты был игроком сборной Украины, вы не хотели продать себя дороже, играя на чемпионате мира 2006 года?

– Нет. У нас тогда в Европе играли Шевченко, Воронин и Ребров. Все остальные ребята из-за возраста уже не могли рассчитывать на заманчивые приглашения от топ-клубов. Для многих это было завершение карьеры, лебединая песня, что ли.

– Как бы ты оценил игру Романа Яремчука, который не впервые спасает нашу сборную?

– В целом год в Валенсии для Романа был сложным. Особенно первый круг. Затем ситуация стала лучше. Весной Яремчук уже находился в хорошей форме, он немало забивал. Вообще для Сергея Реброва непросто выбрать лучшего форварда. Довбик – в прекрасной форме, а есть еще и Ванат. Мне нравится, как в последнее время Яремчук играет в сборной. Он не боится открываться в зонах, знает, где нужно находиться в штрафной площадке соперника. А его гол в ворота сборной Словакии – это шедевр. Шапаренко увидел, как Роман правильно открывается и сделал ему точную передачу. А как Яремчук мяч принял – это, вообще, просто Бразилия или Испания. Вторым касанием наш нападающий точно пробил мимо вратаря. Сделай он бы еще одно касание – забить гол было бы невозможно.

– Впереди – решающая игра в группе с Бельгией. Причем за 33 года независимости Украины наша сборная сыграет с Бельгией впервые в истории. Каким видится это противостояние?

– Честно скажу, после первого тайма со Словакией мне хотелось выключить телевизор. Но на характере мы вырвали победу. Я не знаю, что нам нужно будет в матче с Бельгией – ничья или победа. У нашего тренерского штаба должен быть четкий план на предстоящую встречу. Бельгия тоже имеет свои проблемы в обороне, да и Куртуа на Евро не приехал. Нашим игрокам нужно будет пахать в Штутгарте все 95 минут матча. Если мы просто начнем катать мяч, проиграем. Нужно показать свой максимум и бороться на каждом участке футбольного поля – тогда есть шанс на успех. У нас есть свои задачи на чемпионате Европы и, мне кажется, играть на ничью нельзя. Нужно стремиться только к победе!