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Чемпионат Европы
22 июня 2024, 13:13 |
442
0

Вундеркинд сборной Турции может пропустить матч против Португалии

Арда Гюлер не готов на 100%

22 июня 2024, 13:13 |
442
0
Вундеркинд сборной Турции может пропустить матч против Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Турции Арда Гюлер может пропустить матч второго тура группового этапа Евро-2024 против Португалии (22 июня, 19:00 по киевскому времени). Об этом сообщил главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла:

«Он очень устал, поэтому мы решим, выпустим ли его завтра на поле с первых минут только в последний момент. Я надеюсь, что он будет играть. К сожалению, физически он не на 100%».

Напомним, в матче первого тура против Грузии (победа 3:1) 19-летний Гюлер отметился забитым голом.

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Арда Гюлер Винченцо Монтелла сборная Турции по футболу Евро-2024
Олег Дидух Источник: AS
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