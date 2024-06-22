Вундеркинд сборной Турции может пропустить матч против Португалии

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Турции Арда Гюлер может пропустить матч второго тура группового этапа Евро-2024 против Португалии (22 июня, 19:00 по киевскому времени). Об этом сообщил главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла:

«Он очень устал, поэтому мы решим, выпустим ли его завтра на поле с первых минут только в последний момент. Я надеюсь, что он будет играть. К сожалению, физически он не на 100%».

Напомним, в матче первого тура против Грузии (победа 3:1) 19-летний Гюлер отметился забитым голом.