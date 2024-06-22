Анатолий ЧАНЦЕВ: «Аплодирую Реброву и всей нашей сборной»

Известный украинский тренер Анатолий Чанцев прокомментировал победу сборной Украины над национальной командой Словакии (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024.

– Впечатления от победы нашей национальной команды зашкаливают. Все мы очень болели за сборную и рады победе. Игра была валидольной, заставив всех изрядно попереживать. Но хорошо то, что хорошо заканчивается.

– Понятно, что счет всех удовлетворил. А как насчет игры?

– Чтобы ответить полноценно на этот вопрос, хотел бы вернуться к предыдущей встрече сине-желтых с Румынией. Еще тогда я заметил: наши футболисты не открываются за спину защитникам команды-соперницы. Их вообще не было, этих открываний. А вот сегодня со Словакией – другое дело. Все было: ребята и открывались, и напряжение было в штрафной площадке соперника, и быстрее стали делаться передачи, стало больше движения. То есть было многое, что мы не увидели в поединке с румынами. Все это весомым образом повлияло на ход игры и поспособствовало нашей победе.

– Возникает вполне резонный вопрос: что же мешало сборной Украины делать все это в поединке с Румынией?

– Точно таким вопросом задаюсь и я. Перед первым матчем подопечных Сергея Реброва у меня был такой эмоциональный подъем по гордости за нашу национальную команду, за нашу страну, что казалось: ну вот, сейчас мы их "порвем"! Но во время игры ловил себя на мысли: почему же наши не бегут вперед? Переходят на половину поля соперника – и никто за спины румын не открывается! Повторюсь еще раз: простых элементарных открываний вообще не было! Не было и ударов по воротам. А все потому, что не доходили до них. Наша команда никогда не делала позиционных атак, чтобы они были на пользу. Знаете, что я для себя отметил? Специфику новой супертактики, когда за счет передач мы выходим из обороны, пересекаем половину поля соперника – и что потом? А потом делаем поперечные передачи, пасуя мяч слева направо и справа налево, туда-сюда – а продвижения к воротам нет! Поэтому и ударов не было. Мудрик в том же матче дважды добежал до лицевой линии, пытался делать передачи в штрафную, но кто там будет забивать? Никого там не было. Поэтому и говорю: позиционные атаки не для нас. Для нас эффективны открывания за спины защитников, быстрый пас и такой же переход на чужую половину поля. То, что все мы сегодня увидели. Украинская команда показала, как оно должно быть – и это все в игре в корне изменило.

– Что скажете о сегодняшних изменениях в стартовом составе, которых было четыре?

– За состав и перестановки в нем трудно что-то говорить со стороны, ведь мы не знаем ситуацию внутри команды и то, что видит тренерский штаб. Определить, кого именно из футболистов ставить в "основу", это прерогатива исключительно главного тренера. Поэтому если Сергей Ребров решил задействовать с первых минут Трубина, Тымчика, Бражко и Ярмоленко, то это означает, что он имел чем руководствоваться. Если брать вратарскую позицию, то относительно решения о замене Лунина, которую сделал Ребров, никто даже и не сомневался. Откровенно говоря, я думал, что также будет смена Шапаренко и Зинченко, однако этого не произошло. Почитал после сегодняшнего матча ведущие статистические сайты и узнал, что Зинченко в игре со Словакией был лучшим в составе сборной Украины. И я понимаю, почему так: у него сегодня были очень точные передачи, одна из которых – голевая. Так что ничего удивительного. Считаю, что в опорной зоне Бражко сегодня был очень хорош, и смена на этой позиции была полезной. Отлично сыграл и Трубин, который не раз выручал команду. Выход на поле Яремчука во втором тайме тоже оказался действенным. Честно говоря, я до этого думал, что не такой он "тоненький" в игре, как оказалось в эпизоде со взятием словацких ворот. Была очень сложная и одновременно выверенная передача от Шапаренко – и Яремчук проявил себя как умелый нападающий: первым касанием он умело остановил мяч, а вторым быстренького протолкнул его за линию ворот мимо голкипера. Скажу так: это самый высокий уровень футбола, уровень нападающего. Вот видите, какими оказались изменения и замены! Очень хорошие. Аплодирую Реброву и всей нашей сборной.

– Если предположить, что Бельгия выиграет у Румынии, то тогда перед заключительным туром в группе у всех соперников будет равное количество очков – по три. Как в таком случае стратегически и тактически строить украинцам игру с Бельгией?

– Хм... Трудный вопрос. Прежде всего, нужно все же дождаться результата матча Бельгия – Румыния. А еще вернусь к тому, что говорил выше. Все перед нашей игрой с бельгийцами будет зависеть от того, какая атмосфера будет в команде, как футболисты будут восстанавливаться после сегодняшнего матча, какая будет готовность к следующему решающему поединку и насколько будет готов сыграть Миколенко – игрок, роль которого в обороне для сборной очень важна. Давать же прогнозы – это не для меня. Единственное, что можно прогнозировать, так это то, что в психологическом плане после сегодняшней игры сборная Украины выйдет на матч с Бельгией совсем в другом настроении, чем он был после игры с Румынией. Это однозначно. И хочу вот еще что сказать. Перед первым матчем, с румынами, как уж только не пиарили наших футболистов! Приходилось не раз слышать и читать, что нынешняя сборная Украины – лучшая по составу за время независимости. И ребята, видимо, подумали: может и вправду мы такие незаменимые. Это и могло сыграть с ними злую шутку. Но сегодня они доказали, что у нас хорошая сборная. Слава Украине и ВСУ!