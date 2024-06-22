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Чемпионат Европы
22 июня 2024, 12:16 | Обновлено 22 июня 2024, 12:17
385
0

Максим ФЕЩУК: «Игра сборной Украины была не идеальной»

Бывший украинский футболист прокомментировал победу Украины над Словакией

22 июня 2024, 12:16 | Обновлено 22 июня 2024, 12:17
385
0
Максим ФЕЩУК: «Игра сборной Украины была не идеальной»
dynamo.kiev.ua. Максим Фещук

Бывший украинский футболист Максим Фещук прокомментировал победу сборной Украины над национальной командой Словакии (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024.

– Победителей не судят. Поздравляю наше государство, сборную с победой. Но игра далеко не идеальная. Есть куда стремиться. Честно говоря, еще есть очень большой потенциал, есть, над чем поработать. Для тренера и ребят очень классно, когда будет происходить разбор собственной игры, учитывая победный результат. А разобрать есть что. Есть очень много, над чем работать, что поправлять.

– Какие из факторов, которые надо поправлять, вы бы выделили?

– Когда я предыдущий раз говорил с вами, то указывал на отсутствие Бражко. Сегодня он был в стартовом составе. Прогнозировал смену в воротах. Как по мне, все равно не хватало Цыганкова.

Есть, что поправлять, командные действия. Неубедительно выглядит сборная, хотя ожидал и прогнозировал, что они сегодня победят. Увидел первый тайм – были сомнения, действительно немного усомнился. Но ждал быстрый гол во втором тайме, он состоялся. Мастерски забил Шапаренко. Зинченко отдал мастерски под себя ему. Очень классный получился гол, второй гол тоже получился классным. Но сама игра – надо ее еще поправлять, чтобы надеяться на положительный результат с бельгийцами.

– Кого Вы бы назвали игроком матча?

– Считаю, Трубин сыграл действительно качественно в воротах, но он делал свою работу. Были удобные моменты для него, когда он парировал удары, но это его козыри – выбор позиции. Все же Шапаренко – гол и голевой пас – можно говорить, что он был героем матча по результативным действиям. Но ожидаю от Шапаренко больше креатива, мобильности – мне этого не хватает в его исполнении.

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Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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