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Молодежные турниры
22 июня 2024, 11:59 |
1133
0

Не только Челси. Еще один клуб АПЛ не отпустит украинца на Олимпиаду

Команда Руслана Ротаня не сможет рассчитывать на Егора Ярмолюка

22 июня 2024, 11:59 |
1133
0
Не только Челси. Еще один клуб АПЛ не отпустит украинца на Олимпиаду
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Брентфорд» отказался отпускать украинского полузащитника Егора Ярмолюка на Олимпийские игры 2024 в Париже, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, клуб Премьер-лиги уже направил соответствующие документы в Украинскую ассоциацию футбола.

В сезоне 2023/24 Егор Ярмолюк провел 30 матчей за «Брентфорд» (0 результативных действий) и 4 игры в составе олимпийской сборной Украины (1 гол). Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что лондонский «Челси» не отпустит на Олимпиаду Михаила Мудрика.

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Дмитро Вербинський Источник: Игорь Бурбас
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