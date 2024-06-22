Не только Челси. Еще один клуб АПЛ не отпустит украинца на Олимпиаду

Английский «Брентфорд» отказался отпускать украинского полузащитника Егора Ярмолюка на Олимпийские игры 2024 в Париже, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, клуб Премьер-лиги уже направил соответствующие документы в Украинскую ассоциацию футбола.

В сезоне 2023/24 Егор Ярмолюк провел 30 матчей за «Брентфорд» (0 результативных действий) и 4 игры в составе олимпийской сборной Украины (1 гол). Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что лондонский «Челси» не отпустит на Олимпиаду Михаила Мудрика.