Не только Челси. Еще один клуб АПЛ не отпустит украинца на Олимпиаду
Команда Руслана Ротаня не сможет рассчитывать на Егора Ярмолюка
Английский «Брентфорд» отказался отпускать украинского полузащитника Егора Ярмолюка на Олимпийские игры 2024 в Париже, сообщает журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, клуб Премьер-лиги уже направил соответствующие документы в Украинскую ассоциацию футбола.
В сезоне 2023/24 Егор Ярмолюк провел 30 матчей за «Брентфорд» (0 результативных действий) и 4 игры в составе олимпийской сборной Украины (1 гол). Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что лондонский «Челси» не отпустит на Олимпиаду Михаила Мудрика.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Евро-2024
Услугами Артема воспользовался Франк Рибери