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  4. Олег ФЕДОРЧУК: «Ведущие украинские игроки плохо подготовились к Евро»
Чемпионат Европы
22 июня 2024, 11:28 | Обновлено 22 июня 2024, 11:38
1920
4

Олег ФЕДОРЧУК: «Ведущие украинские игроки плохо подготовились к Евро»

Известный украинский тренер прокомментировал победу Украины над Словакией

22 июня 2024, 11:28 | Обновлено 22 июня 2024, 11:38
1920
4
Олег ФЕДОРЧУК: «Ведущие украинские игроки плохо подготовились к Евро»
dynamo.kiev.ua. Олег Федорчук

Известный украинский тренер Олег Федорчук прокомментировал победу сборной Украины над национальной командой Словакии (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024.

– Олег, поздравляю с победой! Поделитесь вашими впечатлениями от поединка.

– Общее впечатление у меня такое, что плохо подготовились к Евро в функциональном плане некоторые футболисты, которые до этого были на ведущих ролях. Во-первых, мне кажется, что мы зря надеялись на лидерство Судакова. Он из тех, кто не очень уверенно играл. Точно не так, как ожидали. Игра Тымчика тоже продемонстрировала, что можно на этой позиции мощнее Конопли выглядеть. Ну, и этот эксперимент с Луниным... Сегодняшняя игра показала, что тренерский штаб допустил ошибку, не поставив на Трубина в предыдущем матче. В целом мы выравняли ситуацию. И в психологическом плане очень хорошо тренерский штаб сработал. Потому что ребята после пропущенного гола где-то минут 15 отходили, а потом играли очень уверенно. Мне кажется, что динамовские футболисты более качественно выглядят. Это мы берем вообще всех динамовцев, что говорит о том, что они были лучше готовы к завершению сезона. А вот игроки Шахтера очень неуверенно выглядят в функциональном плане.

– Украина под руководством Реброва в который раз продемонстрировала характер. А чего не хватает для проведения уверенных поединков?

– На мой взгляд, как тренера и игрока, все из-за нашей не совсем надежной обороны. Потому что наши фланговые – Конопля, Тымчик, Зинченко – больше подходят для игры в три центральных защитника. Это потому, что в качестве защитников они немножко не дотягивают до стандартов защитников: и в антропометрическом, и в функциональном плане.

А вот игра в два центральных защитника – у нас не совсем надежная. Эта оборона не сможет выдержать такое давление, особенно если мощные нападающие, которые выше ростом. Ну вы же видите простую комбинацию на ауте, которую мы проигрываем. Да, это было и против Германии, и Польши, и Румынии. На мой взгляд, исходя из набора игроков, нам больше всего подходит схема в три центральных защитника. Да, со Сватком. У нас очень мощные фланги, активные. Я думаю, что Зинченко и Тымчик лучше бы смотрелись, если было три защитника в центре. Но мы так практически не играем, хотя ведь было дважды на прошлом чемпионате Европы. Нет прототипов, посмотрев на которых можно было сказать: "Так надо играть". Мне кажется, что в этом мы проигрываем. И поэтому нестабильность результатов прежде всего, из-за нестабильности звена обороны.

В группе атаки у нас есть выбор, центральный форвард европейского уровня, полузащитники, фланги: Цыганков, Мудрик. А вот защита... Только Забарный на высоком уровне (держа в памяти Миколенко, который, надеюсь, восстановится и таки сыграет на Евро-2024). Сегодня звено обороны было самым слабым из всех остальных.

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сборная Украины по футболу сборная Словакии по футболу Евро-2024 Словакия - Украина Олег Федорчук
Дмитро Вербинський Источник: zbirna.com
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Комментарии 4
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ĴØЌÉŔ
Бля ну что за детский садик? Маленькие дети что ли . Это финальная часть евро как тут можно плохо подготовится ? Может это просто уровень такой!
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+1
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ALKOSruLKA
На лівому фланзі відчутно не вистачає Миколенка (окремий привіт молдованам), а румуни були дуже недооцінені. Всі ЗМІ і експерти пророчили нам до стику з Бельгією 4-6 очок... а наші колгоспні зірочки в це повірили і вирішили обіграти співгромадян графа Дракули стоячи і однією лівою...
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+1
AK.228
Абсолютно прав
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0
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