ФОТО. Стал известен личный талисман Мудрика на Евро-2024

Вингер «Челси» Михаил Мудрик является одним из безусловно ключевых футболистов сборной Украины на Евро-2024, который в эти дни проходит в Германии.

Накануне «сине-желтые» в непростом матче второго тура групповой стадии турнира переиграли сборную Словакии со счетом 2:1.

Мудрик на турнире результативными действиями пока не отличался, однако болельщики продолжают верить в его талант и потенциал.

Интересно, что на чемпионате Европы у Мудрика есть свой личный талисман – это щитки с изображением его домашнего кота. Соответствующими фото накануне поделился официальный аккаунт турнира в социальной сети Х.

Ранее известный английский экс-голкипер Джо Харт выступил в защиту Мудрика, который провел не самый выдающийся сезон в составе «Челси».