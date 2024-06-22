ФОТО. Стал известен личный талисман Мудрика на Евро-2024
Михаил играет в щитках с изображением своего кота
Вингер «Челси» Михаил Мудрик является одним из безусловно ключевых футболистов сборной Украины на Евро-2024, который в эти дни проходит в Германии.
Накануне «сине-желтые» в непростом матче второго тура групповой стадии турнира переиграли сборную Словакии со счетом 2:1.
Мудрик на турнире результативными действиями пока не отличался, однако болельщики продолжают верить в его талант и потенциал.
Интересно, что на чемпионате Европы у Мудрика есть свой личный талисман – это щитки с изображением его домашнего кота. Соответствующими фото накануне поделился официальный аккаунт турнира в социальной сети Х.
Mykhailo Mudryk's shinpads 🥹#EURO2024 | #SVKUKR pic.twitter.com/VjHATcFuvi— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 21, 2024
Ранее известный английский экс-голкипер Джо Харт выступил в защиту Мудрика, который провел не самый выдающийся сезон в составе «Челси».
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