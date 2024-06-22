Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Стал известен личный талисман Мудрика на Евро-2024
Чемпионат Европы
22 июня 2024, 11:01 |
1779
6

ФОТО. Стал известен личный талисман Мудрика на Евро-2024

Михаил играет в щитках с изображением своего кота

22 июня 2024, 11:01 |
1779
6
ФОТО. Стал известен личный талисман Мудрика на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер «Челси» Михаил Мудрик является одним из безусловно ключевых футболистов сборной Украины на Евро-2024, который в эти дни проходит в Германии.

Накануне «сине-желтые» в непростом матче второго тура групповой стадии турнира переиграли сборную Словакии со счетом 2:1.

Мудрик на турнире результативными действиями пока не отличался, однако болельщики продолжают верить в его талант и потенциал.

Интересно, что на чемпионате Европы у Мудрика есть свой личный талисман – это щитки с изображением его домашнего кота. Соответствующими фото накануне поделился официальный аккаунт турнира в социальной сети Х.

Ранее известный английский экс-голкипер Джо Харт выступил в защиту Мудрика, который провел не самый выдающийся сезон в составе «Челси».

По теме:
Максим ФЕЩУК: «Игра сборной Украины была не идеальной»
Известный украинский тренер оценил игру Шапаренко в матче против Словакии
Вратарь сборной Нидерландов установил рекорд чемпионатов Европы
Михаил Мудрик сборная Украины по футболу Евро-2024 фото выбор редакции
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Они обыграли Украину. Известна первая команда, которая вылетела из Евро-24
Футбол | 22 июня 2024, 00:19 16
Они обыграли Украину. Известна первая команда, которая вылетела из Евро-24
Они обыграли Украину. Известна первая команда, которая вылетела из Евро-24

Польша потеряла все шансы выйти из группы D в плей-офф чемпионата Европы

Эдмонтон отыгрался с 0:3 в финальной серии Кубка Стэнли. Все решит 7-й матч
Хоккей | 22 июня 2024, 06:12 4
Эдмонтон отыгрался с 0:3 в финальной серии Кубка Стэнли. Все решит 7-й матч
Эдмонтон отыгрался с 0:3 в финальной серии Кубка Стэнли. Все решит 7-й матч

Нефтяники сделали большой камбэк

Победный джокер. Украина одержала волевую победу над Словакией
Футбол | 21.06.2024, 17:50
Победный джокер. Украина одержала волевую победу над Словакией
Победный джокер. Украина одержала волевую победу над Словакией
Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор
Футбол | 21.06.2024, 18:30
Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор
Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор
Милевский сообщил, как заказал девушек легкого поведения претенденту на ЗМ
Футбол | 22.06.2024, 11:28
Милевский сообщил, как заказал девушек легкого поведения претенденту на ЗМ
Милевский сообщил, как заказал девушек легкого поведения претенденту на ЗМ
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ALKOSruLKA
...я думав, трусєля тієї потяганої життям каZапюри...
Ответить
+1
Allegro_Barbaro
Добре, що хоч не тієї шмати кацапської
Ответить
+1
Harun Bakircioğlu
Это официальный аккаунт УЕФА такое постит? Вот им делать нефиг.
Ответить
0
BUCH
Чим далі , я починаю погоджуватись з англійськими експертами... У Мудрика велика швидкість... але розум, залишається десь позаду !!! Поганий прийом м'яча, щось все від нього відскакує, на завершальних стадіях якийсь сумбур постійно!!!
Ответить
0
Burevestnik
прочитав, 
згадав про нинішнього Леоненка, який зараз уже всьо...      
Ответить
0
c_a_p2
iq Мишка як у кота... Тому він і не стане топ гравцем. Все вже видно
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
РЕБРОВ: «Я не кричал в перерыве. Самое главное, что мы показали свой дух»
РЕБРОВ: «Я не кричал в перерыве. Самое главное, что мы показали свой дух»
21.06.2024, 18:45 13
Футбол
Ребров объяснил, почему выпустил Трубина вместо Лунина на матч Евро-2024
Ребров объяснил, почему выпустил Трубина вместо Лунина на матч Евро-2024
21.06.2024, 19:57 3
Футбол
Сербия угрожает сняться с Евро, если УЕФА не накажет Хорватию и Албанию
Сербия угрожает сняться с Евро, если УЕФА не накажет Хорватию и Албанию
20.06.2024, 13:59 55
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
21.06.2024, 07:29 17
Футбол
Не Шапаренко и не Яремчук. Определен Лев матча Евро-2024 Словакия – Украина
Не Шапаренко и не Яремчук. Определен Лев матча Евро-2024 Словакия – Украина
21.06.2024, 18:29 35
Футбол
Игрок сборной Украины вышел против Словакии несмотря на трагедию в семье
Игрок сборной Украины вышел против Словакии несмотря на трагедию в семье
21.06.2024, 23:29 5
Футбол
Довбик отреагировал на первую и валидольную победу Украины на Евро-2024
Довбик отреагировал на первую и валидольную победу Украины на Евро-2024
21.06.2024, 20:41 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем