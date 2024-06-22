Орельен ТЧУАМЕНИ: «Задача – занять первое место в группе»

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Орельен Тчуамени поделился впечатлениями от матча второго тура Евро-2024 против Нидерландов (ничья 0:0):

«Мы допустили много ошибок во время завершения атак при последней передаче или решающем ударе. Очевидно, что мы должны работать лучше, чтобы выигрывать такие матчи. Сегодня мы создали много моментов и могли вырвать победу.

Мы видим вещи, которые нам нужно исправить. Сейчас же задача номер один – пройти квалификацию и занять первое место в группе».