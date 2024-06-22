Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Орельен ТЧУАМЕНИ: «Задача – занять первое место в группе»
Чемпионат Европы
22 июня 2024, 11:01 | Обновлено 22 июня 2024, 11:39
686
1

Орельен ТЧУАМЕНИ: «Задача – занять первое место в группе»

Хавбек сборной Франции – о матче против Нидерландов

22 июня 2024, 11:01 | Обновлено 22 июня 2024, 11:39
686
1
Орельен ТЧУАМЕНИ: «Задача – занять первое место в группе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Орельен Тчуамени поделился впечатлениями от матча второго тура Евро-2024 против Нидерландов (ничья 0:0):

«Мы допустили много ошибок во время завершения атак при последней передаче или решающем ударе. Очевидно, что мы должны работать лучше, чтобы выигрывать такие матчи. Сегодня мы создали много моментов и могли вырвать победу.

Мы видим вещи, которые нам нужно исправить. Сейчас же задача номер один – пройти квалификацию и занять первое место в группе».

По теме:
Максим ФЕЩУК: «Игра сборной Украины была не идеальной»
Известный украинский тренер оценил игру Шапаренко в матче против Словакии
Вратарь сборной Нидерландов установил рекорд чемпионатов Европы
Орельен Тчуамени сборная Франции по футболу Евро-2024 сборная Нидерландов по футболу Нидерланды - Франция
Олег Дидух Источник: RMC Sport
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Шапаренко и не Яремчук. Определен Лев матча Евро-2024 Словакия – Украина
Футбол | 21 июня 2024, 18:29 35
Не Шапаренко и не Яремчук. Определен Лев матча Евро-2024 Словакия – Украина
Не Шапаренко и не Яремчук. Определен Лев матча Евро-2024 Словакия – Украина

Украинские болельщики выбрали Анатолия Трубина

Игрок сборной Украины вышел против Словакии несмотря на трагедию в семье
Футбол | 21 июня 2024, 23:29 5
Игрок сборной Украины вышел против Словакии несмотря на трагедию в семье
Игрок сборной Украины вышел против Словакии несмотря на трагедию в семье

Владимир Бражко после матча со словаками сообщил о смерти дедушки

Милевский сообщил, как заказал девушек легкого поведения претенденту на ЗМ
Футбол | 22.06.2024, 11:28
Милевский сообщил, как заказал девушек легкого поведения претенденту на ЗМ
Милевский сообщил, как заказал девушек легкого поведения претенденту на ЗМ
Мудрик ответил болельщику на просьбу пояснить цветы девушке из россии
Футбол | 22.06.2024, 07:01
Мудрик ответил болельщику на просьбу пояснить цветы девушке из россии
Мудрик ответил болельщику на просьбу пояснить цветы девушке из россии
Георгий СУДАКОВ: «Победа над Словакией – свидетельство нашей силы воли»
Футбол | 22.06.2024, 09:41
Георгий СУДАКОВ: «Победа над Словакией – свидетельство нашей силы воли»
Георгий СУДАКОВ: «Победа над Словакией – свидетельство нашей силы воли»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
c_a_p2
 Галли з іппєнєй колоній не хочуть бути справжніми французами...
Пробачте якщо комусь це неприємно читати
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик отреагировал на первую и валидольную победу Украины на Евро-2024
Довбик отреагировал на первую и валидольную победу Украины на Евро-2024
21.06.2024, 20:41 6
Футбол
РЕБРОВ: «Я не кричал в перерыве. Самое главное, что мы показали свой дух»
РЕБРОВ: «Я не кричал в перерыве. Самое главное, что мы показали свой дух»
21.06.2024, 18:45 13
Футбол
Проиграли по делу. Италия установила антирекорд в матче с Испанией
Проиграли по делу. Италия установила антирекорд в матче с Испанией
21.06.2024, 07:13 2
Футбол
Фьюри впервые прокомментировал видео, на котором он пьяный ударился о столб
Фьюри впервые прокомментировал видео, на котором он пьяный ударился о столб
20.06.2024, 10:49 3
Бокс
Они обыграли Украину. Известна первая команда, которая вылетела из Евро-24
Они обыграли Украину. Известна первая команда, которая вылетела из Евро-24
22.06.2024, 00:19 16
Футбол
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Словакия – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Словакия – Украина
21.06.2024, 06:23 1
Футбол
Ребров объяснил, почему выпустил Трубина вместо Лунина на матч Евро-2024
Ребров объяснил, почему выпустил Трубина вместо Лунина на матч Евро-2024
21.06.2024, 19:57 3
Футбол
Сербия угрожает сняться с Евро, если УЕФА не накажет Хорватию и Албанию
Сербия угрожает сняться с Евро, если УЕФА не накажет Хорватию и Албанию
20.06.2024, 13:59 55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем