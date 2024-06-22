Пётр ЗЕЛИНЬСКИ: «Первые 15 минут матча против Австрии мы спали»

Полузащитник «Наполи» и сборной Польши Пётр Зелиньски поделился впечатлениями от матча второго тура группового этапа Евро-2024 против Австрии (поражение со счетом 1:3):

«Первые 15 минут мы спали. Мы шли, а не бежали. Мы не мешали нашим соперникам. Из-за этого пропустили гол, и это нас разбудило. Мы начали больше контролировать ситуацию и в начале второго тайма выглядели неплохо, но потом все развалилось. Мы проиграли».

Напомним, Польша стала первой сборной Евро-2024, которая досрочно вылетела из турнира.