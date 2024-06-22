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  4. Пётр ЗЕЛИНЬСКИ: «Первые 15 минут матча против Австрии мы спали»
Чемпионат Европы
22 июня 2024, 10:43 |
189
0

Пётр ЗЕЛИНЬСКИ: «Первые 15 минут матча против Австрии мы спали»

Хавбек сборной Польши – о поражении от Австрии

22 июня 2024, 10:43 |
189
0
Пётр ЗЕЛИНЬСКИ: «Первые 15 минут матча против Австрии мы спали»
Getty Images/Global Images Ukraine. Петр Зелиньски

Полузащитник «Наполи» и сборной Польши Пётр Зелиньски поделился впечатлениями от матча второго тура группового этапа Евро-2024 против Австрии (поражение со счетом 1:3):

«Первые 15 минут мы спали. Мы шли, а не бежали. Мы не мешали нашим соперникам. Из-за этого пропустили гол, и это нас разбудило. Мы начали больше контролировать ситуацию и в начале второго тайма выглядели неплохо, но потом все развалилось. Мы проиграли».

Напомним, Польша стала первой сборной Евро-2024, которая досрочно вылетела из турнира.

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Петр Зелиньски сборная Польши по футболу Евро-2024 Польша - Австрия
Олег Дидух Источник: УЕФА
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