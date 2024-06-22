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22 июня 2024, 11:28 | Обновлено 22 июня 2024, 11:39
2339
1

Милевский сообщил, как заказал девушек легкого поведения претенденту на ЗМ

Услугами Артема воспользовался Франк Рибери 

22 июня 2024, 11:28 | Обновлено 22 июня 2024, 11:39
2339
1
Милевский сообщил, как заказал девушек легкого поведения претенденту на ЗМ
Instagram. Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу 39-летний Артем Милевский рассказал, как в 2012 году после матча Евро-2012 Швеция – Франция он заказал девушек легкого поведения претенденту на «Золотой мяч 2013» Франку Рибери.

«Мне тогда позвонил Тимощук и сказал, что Рибери попросил ему найти девочек легкого поведения. Ему надо было две девушки за 1000 долларов и я их нашел, ведь надо было марку держать. Рибери заказал их на два часа. После этого мне позвонил Тимощук и поблагодарил, сказал, что Рибери был шокирован и доволен», – вспоминает Милевский.

Ранее Милевский впервые показал свою сексуальную девушку.

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Франк Рибери Артем Милевский Анатолий Тимощук Евро-2012
Дмитро Олійник Источник: Twitch
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Комментарии 1
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Lev5455
Навіщо такі тонкощі оголошувати на публіку. Ти про француза подумав? Мілевський ти дно.
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