Милевский сообщил, как заказал девушек легкого поведения претенденту на ЗМ

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу 39-летний Артем Милевский рассказал, как в 2012 году после матча Евро-2012 Швеция – Франция он заказал девушек легкого поведения претенденту на «Золотой мяч 2013» Франку Рибери.

«Мне тогда позвонил Тимощук и сказал, что Рибери попросил ему найти девочек легкого поведения. Ему надо было две девушки за 1000 долларов и я их нашел, ведь надо было марку держать. Рибери заказал их на два часа. После этого мне позвонил Тимощук и поблагодарил, сказал, что Рибери был шокирован и доволен», – вспоминает Милевский.



Ранее Милевский впервые показал свою сексуальную девушку.