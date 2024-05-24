Украина. Премьер лига24 мая 2024, 22:25 |
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5
ФОТО. Милевский впервые показал свою сексуальную девушку
Артем встречается с Олесей Макаревич, пара объявила о романтических отношениях в соцсетях
24 мая 2024, 22:25 |
3275
5
Бывший футболист киевского «Динамо» Артем Милевский впервые показал свою девушку.
Имя избранницы экс-игрока столичного клуба – Олеся Макаревич.
Пара сообщила о романтических отношениях в своих социальных сетях.
Первое совместное фото в сториз опубликовала Макаревич и подписала: «Самые красивые в столице». Артем ответил ей уже в своем Instagram: «Столица рулит».
Ранее Милевский рассказал, сколько стоит поиграть с ним в FIFA.
ФОТО. Милевский впервые показал свою сексуальную девушку
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Комментарии 5
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Якби не свісток, нормальна баба...
Видно тетка заточена на $, что товарищ из комы и как долго сможет хз по оплатам)
Молодець Міля, приходить до тями! Напевно в фіфу рубляться)))
Міля вже таких не потяне хіба шо на пару годин хватить лавехи
Бьіли времена, подумав Міля, коли грошей вистачило лише на фотку.
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