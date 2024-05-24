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  4. ФОТО. Милевский впервые показал свою сексуальную девушку
Украина. Премьер лига
24 мая 2024, 22:25 |
3275
5

ФОТО. Милевский впервые показал свою сексуальную девушку

Артем встречается с Олесей Макаревич, пара объявила о романтических отношениях в соцсетях

24 мая 2024, 22:25 |
3275
5
ФОТО. Милевский впервые показал свою сексуальную девушку
Instagram. Артем Милевский и Олеся Макаревич

Бывший футболист киевского «Динамо» Артем Милевский впервые показал свою девушку.

Имя избранницы экс-игрока столичного клуба – Олеся Макаревич.

Пара сообщила о романтических отношениях в своих социальных сетях.

Первое совместное фото в сториз опубликовала Макаревич и подписала: «Самые красивые в столице». Артем ответил ей уже в своем Instagram: «Столица рулит».

Ранее Милевский рассказал, сколько стоит поиграть с ним в FIFA.

ФОТО. Милевский впервые показал свою сексуальную девушку

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фото Артем Милевский lifestyle
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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BATI-GOOOOOL
Якби не свісток, нормальна баба...
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+4
Владислав Рейский
Видно тетка заточена на $, что товарищ из комы и как долго сможет хз по оплатам)
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+2
sahka1981
Молодець Міля, приходить до тями! Напевно в фіфу рубляться)))
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+1
komentatoru_pidarasi
Міля вже таких не потяне  хіба шо на пару годин хватить лавехи
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+1
Yeger
Бьіли времена, подумав Міля, коли грошей вистачило лише на фотку.
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0
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