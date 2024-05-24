Бывший футболист киевского «Динамо» Артем Милевский впервые показал свою девушку.

Имя избранницы экс-игрока столичного клуба – Олеся Макаревич.

Пара сообщила о романтических отношениях в своих социальных сетях.

Первое совместное фото в сториз опубликовала Макаревич и подписала: «Самые красивые в столице». Артем ответил ей уже в своем Instagram: «Столица рулит».

Ранее Милевский рассказал, сколько стоит поиграть с ним в FIFA.

ФОТО. Милевский впервые показал свою сексуальную девушку