Гризманн рассказал, что нужно улучшить сборной Франции

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн после матча второго тура Евро-2024 против Нидерландов (ничья 0:0) оценил игру команды:

«Мы надежно оборонялись, как и в первой игре. У меня были моменты, это вопрос сантиметров. Первый, я знал, что Рабьо собирается отдать мне пас, но он пришел слишком далеко сзади, и он был на моей правой ноге, не на той ноге. Такое бывает. Второй я увидел, что Канте видит меня, поэтому я знал, что он придет. Думаю, это был ошибочный рикошет от защитника. Я был немного удивлен, когда получил его, и мое тело пошло назад. Я пытался поймать мяч как можно лучше, но мне не хватило нескольких сантиметров.

Низкая результативность? Это немного разочаровывает, но не о чем волноваться. Это то, что нам нужно улучшить, быть более смертоносными в атаке и пытаться забивать. Это атакующие периоды, иногда это работает, иногда нет. Нам нужно продолжать работать. Мне не нужно было опускаться вниз, чтобы создать игру, я был ближе к штрафной, как в «Атлетико». У меня были моменты, и они еще будут. В атаке нам нужно забивать. В обороне мы очень мало оставляем нашим соперникам. Мы должны забивать впереди».

Напомним, игроки сборной Франции на Евро-2024 не забили еще ни одного гола. Победу 1:0 над Австрией в первом туре принес автогол Максимильяна Вебера.