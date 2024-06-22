Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сабо оценил валидольную победу сборной Украины в матче со Словакией
Чемпионат Европы
22 июня 2024, 10:42 | Обновлено 22 июня 2024, 11:00
1595
0

Сабо оценил валидольную победу сборной Украины в матче со Словакией

Экс-тренер сборной Украины высказался о результате этого поединка

22 июня 2024, 10:42 | Обновлено 22 июня 2024, 11:00
1595
0
Сабо оценил валидольную победу сборной Украины в матче со Словакией
Йожеф Сабо

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо оценил матч 2-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

«Наши ребята молодцы, завоевали очень тяжелые и очень важные очки! Сама игра, на мой взгляд, была равной, выделять кого-то не стану. Сборная играла в своем стиле, мне кажется, что Ребров по-прежнему находится в поисках оптимального состава.

Начало первого тайма получилось нервным, и только после пропущенного мяча наши футболисты постепенно начали приходить в себя. Положение заставляло больше двигаться, сражаться за каждый мяч и атаковать. Хорошо, что смогли проявить характер и переломить игру.

И очень хорошо, что после забитого мяча наша команда не ушла в оборону, до финального свистка играла на победу. Но главные испытания ждут нас впереди, расстановка в группе решится в заключительных матчах. Пожелаем нашей команде хорошей игры и фарта!», – сказал Сабо.

По теме:
Орельен ТЧУАМЕНИ: «Задача – занять первое место в группе»
ФОТО. Стал известен личный талисман Мудрика на Евро-2024
Пётр ЗЕЛИНЬСКИ: «Первые 15 минут матча против Австрии мы спали»
сборная Украины по футболу сборная Словакии по футболу Евро-2024 Словакия - Украина Йожеф Сабо
Дмитро Олійник Источник: Footboom
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЯРЕМЧУК: «Слезы после матча? Это был тяжелый сезон: травмы, смены клубов»
Футбол | 22 июня 2024, 03:40 6
ЯРЕМЧУК: «Слезы после матча? Это был тяжелый сезон: травмы, смены клубов»
ЯРЕМЧУК: «Слезы после матча? Это был тяжелый сезон: травмы, смены клубов»

Нападающий сборной Украины прокомментировал игру со Словакией

Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Словакии
Футбол | 21 июня 2024, 14:46 89
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Словакии
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Словакии

21 июня в 16:00 в Дюссельдорфе состоится матч 2-го тура Евро-2024

Победный джокер. Украина одержала волевую победу над Словакией
Футбол | 21.06.2024, 17:50
Победный джокер. Украина одержала волевую победу над Словакией
Победный джокер. Украина одержала волевую победу над Словакией
Мексика – Ямайка. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Футбол | 22.06.2024, 07:56
Мексика – Ямайка. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Мексика – Ямайка. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Ребров объяснил, почему выпустил Трубина вместо Лунина на матч Евро-2024
Футбол | 21.06.2024, 19:57
Ребров объяснил, почему выпустил Трубина вместо Лунина на матч Евро-2024
Ребров объяснил, почему выпустил Трубина вместо Лунина на матч Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор
Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор
21.06.2024, 18:30 18
Футбол
«Мне его жаль». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Мне его жаль». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
20.06.2024, 23:09 1
Бокс
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
21.06.2024, 07:29 17
Футбол
Они обыграли Украину. Известна первая команда, которая вылетела из Евро-24
Они обыграли Украину. Известна первая команда, которая вылетела из Евро-24
22.06.2024, 00:19 14
Футбол
В УЕФА ожидают, что Лунин не сыграет со Словакией. Назвали первого номера
В УЕФА ожидают, что Лунин не сыграет со Словакией. Назвали первого номера
20.06.2024, 09:47 35
Футбол
Фьюри назвал главную причину своего поражения в бою с Усиком
Фьюри назвал главную причину своего поражения в бою с Усиком
21.06.2024, 10:29 7
Бокс
ФОТО. Украинская красавица! Эмоции Свитолиной после победы сборной Украины
ФОТО. Украинская красавица! Эмоции Свитолиной после победы сборной Украины
21.06.2024, 20:27 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем