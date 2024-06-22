Сабо оценил валидольную победу сборной Украины в матче со Словакией

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо оценил матч 2-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

«Наши ребята молодцы, завоевали очень тяжелые и очень важные очки! Сама игра, на мой взгляд, была равной, выделять кого-то не стану. Сборная играла в своем стиле, мне кажется, что Ребров по-прежнему находится в поисках оптимального состава.

Начало первого тайма получилось нервным, и только после пропущенного мяча наши футболисты постепенно начали приходить в себя. Положение заставляло больше двигаться, сражаться за каждый мяч и атаковать. Хорошо, что смогли проявить характер и переломить игру.

И очень хорошо, что после забитого мяча наша команда не ушла в оборону, до финального свистка играла на победу. Но главные испытания ждут нас впереди, расстановка в группе решится в заключительных матчах. Пожелаем нашей команде хорошей игры и фарта!», – сказал Сабо.