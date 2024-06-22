Георгий СУДАКОВ: «Победа над Словакией – свидетельство нашей силы воли»

Центральный полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков у себя в Инстаграме прокомментировал волевую победу 2:1 над сборной Словакии во втором туре группового этапа Евро-2024:

«Три очка и настоящее свидетельство нашей страсти и силы воли. Мы всегда бьемся вместе до последней секунды. Впереди один финал. Слава Украине», – написал Судаков.

Напомним, в матче против Словакии 21-летний Судаков вышел в основе сборной Украины и провел на поле все 90 минут.