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  4. Георгий СУДАКОВ: «Победа над Словакией – свидетельство нашей силы воли»
Чемпионат Европы
22 июня 2024, 09:41 |
921
4

Георгий СУДАКОВ: «Победа над Словакией – свидетельство нашей силы воли»

Хавбек сборной Украины – о матче против Словакии

22 июня 2024, 09:41 |
921
4
Георгий СУДАКОВ: «Победа над Словакией – свидетельство нашей силы воли»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Центральный полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков у себя в Инстаграме прокомментировал волевую победу 2:1 над сборной Словакии во втором туре группового этапа Евро-2024:

«Три очка и настоящее свидетельство нашей страсти и силы воли. Мы всегда бьемся вместе до последней секунды. Впереди один финал. Слава Украине», – написал Судаков.

Напомним, в матче против Словакии 21-летний Судаков вышел в основе сборной Украины и провел на поле все 90 минут.

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Георгий Судаков сборная Украины по футболу Словакия - Украина Евро-2024
Олег Дидух Источник: Instagram
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Комментарии 4
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василь бруховський
Я його взагалі на полі не бачив, ні в 1-й грі, ні в 2-й.
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+1
GloryUkraine
Тепер опускайтеся на землю і готуйтеся до бельгійців. 
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+1
andre_lui
Жора, якоі сили волі？Подякуй Богу та не став собі в заслугу, готуйся краще до Бельгіі. А силу волі ми в матчі з Румунією бачили вже
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0
Gargantua
- это потому, что мы банда!  БАНДА!!!  (с)
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0
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