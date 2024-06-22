Нарушили немецкие законы. Сборную Испании могут оштрафовать из-за Ямала
16-летнему футболисту нельзя играть так поздно
Федерацию футбола Испании могут оштрафовать за нарушение законов Германии в сфере труда для несовершеннолетних из-за Ламина Ямала. Об этом сообщают немецкие СМИ.
Дело в том, что несовершеннолетние люди на территории Германии должны возвращаться домой после работы не позже 23:00. Сборная Испании с 16-летним Ямалом в составе после матча второго тура Евро-2024 против Италии (победа 1:0) уехала со стадиона уже после полуночи, тем самым нарушив закон, в подобных случаях предусмотрен денежный штраф.
Напомним, Ямал стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы.
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