Нарушили немецкие законы. Сборную Испании могут оштрафовать из-за Ямала

Федерацию футбола Испании могут оштрафовать за нарушение законов Германии в сфере труда для несовершеннолетних из-за Ламина Ямала. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Дело в том, что несовершеннолетние люди на территории Германии должны возвращаться домой после работы не позже 23:00. Сборная Испании с 16-летним Ямалом в составе после матча второго тура Евро-2024 против Италии (победа 1:0) уехала со стадиона уже после полуночи, тем самым нарушив закон, в подобных случаях предусмотрен денежный штраф.

Напомним, Ямал стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы.