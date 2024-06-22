Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нарушили немецкие законы. Сборную Испании могут оштрафовать из-за Ямала
Чемпионат Европы
22 июня 2024, 09:28 |
360
0

Нарушили немецкие законы. Сборную Испании могут оштрафовать из-за Ямала

16-летнему футболисту нельзя играть так поздно

22 июня 2024, 09:28 |
360
0
Нарушили немецкие законы. Сборную Испании могут оштрафовать из-за Ямала
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Федерацию футбола Испании могут оштрафовать за нарушение законов Германии в сфере труда для несовершеннолетних из-за Ламина Ямала. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Дело в том, что несовершеннолетние люди на территории Германии должны возвращаться домой после работы не позже 23:00. Сборная Испании с 16-летним Ямалом в составе после матча второго тура Евро-2024 против Италии (победа 1:0) уехала со стадиона уже после полуночи, тем самым нарушив закон, в подобных случаях предусмотрен денежный штраф.

Напомним, Ямал стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы.

По теме:
ПРОБЕЖ: «Мы быстро пропустили после того, как Левандовски вышел на поле»
РАНГНИК: «Говорят, Баумгартнер разбил мои очки? Нет, они в порядке»
КУМАН: «Результат немного грустноват. Мы здесь, чтобы выигрывать, забивать»
Ламин Ямал сборная Испании по футболу Евро-2024 Испания - Италия
Олег Дидух Источник: ZDF.de
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей КОВАЛЕЦ: «После гола Шапаренко Словакия слоламась»
Футбол | 22 июня 2024, 06:15 0
Сергей КОВАЛЕЦ: «После гола Шапаренко Словакия слоламась»
Сергей КОВАЛЕЦ: «После гола Шапаренко Словакия слоламась»

Украинский специалист рассказал о победе сборной Украины над словаками

Словакия – Украина. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Футбол | 21 июня 2024, 13:10 91
Словакия – Украина. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Словакия – Украина. Прогноз и анонс на матч Евро-2024

Пора уже нашей сборной отрабатывать авансы и премиальные

Не Шапаренко и не Яремчук. Определен Лев матча Евро-2024 Словакия – Украина
Футбол | 21.06.2024, 18:29
Не Шапаренко и не Яремчук. Определен Лев матча Евро-2024 Словакия – Украина
Не Шапаренко и не Яремчук. Определен Лев матча Евро-2024 Словакия – Украина
Эдмонтон отыгрался с 0:3 в финальной серии Кубка Стэнли. Все решит 7-й матч
Хоккей | 22.06.2024, 06:12
Эдмонтон отыгрался с 0:3 в финальной серии Кубка Стэнли. Все решит 7-й матч
Эдмонтон отыгрался с 0:3 в финальной серии Кубка Стэнли. Все решит 7-й матч
Турнирная таблица Евро-2024. Сборная Украины догнала лидеров группы E
Футбол | 21.06.2024, 18:15
Турнирная таблица Евро-2024. Сборная Украины догнала лидеров группы E
Турнирная таблица Евро-2024. Сборная Украины догнала лидеров группы E
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Мне его жаль». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Мне его жаль». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
20.06.2024, 23:09 1
Бокс
Букмекеры оценили шансы сборной Украины переиграть Словакию на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы сборной Украины переиграть Словакию на Евро-2024
21.06.2024, 07:11 3
Футбол
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Словакия – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Словакия – Украина
21.06.2024, 06:23 1
Футбол
Проиграли по делу. Италия установила антирекорд в матче с Испанией
Проиграли по делу. Италия установила антирекорд в матче с Испанией
21.06.2024, 07:13 2
Футбол
Ребров объяснил, почему выпустил Трубина вместо Лунина на матч Евро-2024
Ребров объяснил, почему выпустил Трубина вместо Лунина на матч Евро-2024
21.06.2024, 19:57 3
Футбол
Сербия угрожает сняться с Евро, если УЕФА не накажет Хорватию и Албанию
Сербия угрожает сняться с Евро, если УЕФА не накажет Хорватию и Албанию
20.06.2024, 13:59 55
Футбол
Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор
Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор
21.06.2024, 18:30 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем