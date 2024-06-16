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Чемпионат Европы
16 июня 2024, 10:44 | Обновлено 16 июня 2024, 11:30
917
1

Вундеркинд сборной Испании Ямал побил рекорд Козловски

16-летний форвард испанцев стал самым молодым игроком в истории Euro

16 июня 2024, 10:44 | Обновлено 16 июня 2024, 11:30
917
1
Вундеркинд сборной Испании Ямал побил рекорд Козловски
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий сборной Испании Ламин Ямал стал самым молодым игроком в истории финальных турниров чемпионатов Европы. На матч против хорватов (3:0) он вышел в 16 лет 338 дней и на 273 дня превзошел прежний рекорд, установленный на Euro-2020 поляком Кацпером Козловски.

К слову, в 19 лет первым сыграл в финальных турнирах венгр Ференц Бене на ЧК-1964, в 18 лет – бельгиец Энцо Шифо на ЧЕ-1984, а в 17 лет –англичанин Джуд Беллингем на ЧЕ-2020.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые игроки финальных турниров чемпионатов Европы

Возраст*

Игрок

Сборная

Дата

Соперник

Счет

16 лет 338 дней

Ламин ЯМАЛ

Испания

15.06.2024

Хорватия

3:0

17 лет 246 дней

Кацпер КОЗЛОВСКИ

Польша

19.06.2021

Испания

1:1

17 лет 349 дней

Джуд БЕЛЛИНГЕМ

Англия

13.06.2021

Хорватия

1:0

18 лет 71 день

Йетро ВИЛЛЕМС

Нидерланды

09.06.2012

Дания

0:1

18 лет 115 дней

Энцо ШИФО

Бельгия

13.06.1984

Югославия

2:0

18 лет 117 дней

Джамал МУСИАЛА

Германия

23.06.2021

Венгрия

2:2

18 лет 128 дней

Валерий БОЖИНОВ

Болгария

22.06.2004

Италия

1:2

18 лет 137 дней

Йохан ФОНЛАНТЕН

Швейцария

17.06.2004

Англия

0:3

18 лет 201 день

ПЕДРИ

Испания

14.06.2021

Швеция

0:0

18 лет 229 дней

Маркус РЭШФОРД

Англия

16.06.2016

Уэльс

2:1

* на день первого матча.

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цифры и факты Ламин Ямал Евро-2024 сборная Испании по футболу
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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fedd1979
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