Вундеркинд сборной Испании Ямал побил рекорд Козловски

Нападающий сборной Испании Ламин Ямал стал самым молодым игроком в истории финальных турниров чемпионатов Европы. На матч против хорватов (3:0) он вышел в 16 лет 338 дней и на 273 дня превзошел прежний рекорд, установленный на Euro-2020 поляком Кацпером Козловски.

К слову, в 19 лет первым сыграл в финальных турнирах венгр Ференц Бене на ЧК-1964, в 18 лет – бельгиец Энцо Шифо на ЧЕ-1984, а в 17 лет –англичанин Джуд Беллингем на ЧЕ-2020.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые игроки финальных турниров чемпионатов Европы

Возраст* Игрок Сборная Дата Соперник Счет 16 лет 338 дней Ламин ЯМАЛ Испания 15.06.2024 Хорватия 3:0 17 лет 246 дней Кацпер КОЗЛОВСКИ Польша 19.06.2021 Испания 1:1 17 лет 349 дней Джуд БЕЛЛИНГЕМ Англия 13.06.2021 Хорватия 1:0 18 лет 71 день Йетро ВИЛЛЕМС Нидерланды 09.06.2012 Дания 0:1 18 лет 115 дней Энцо ШИФО Бельгия 13.06.1984 Югославия 2:0 18 лет 117 дней Джамал МУСИАЛА Германия 23.06.2021 Венгрия 2:2 18 лет 128 дней Валерий БОЖИНОВ Болгария 22.06.2004 Италия 1:2 18 лет 137 дней Йохан ФОНЛАНТЕН Швейцария 17.06.2004 Англия 0:3 18 лет 201 день ПЕДРИ Испания 14.06.2021 Швеция 0:0 18 лет 229 дней Маркус РЭШФОРД Англия 16.06.2016 Уэльс 2:1

* на день первого матча.