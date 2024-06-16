Вундеркинд сборной Испании Ямал побил рекорд Козловски
16-летний форвард испанцев стал самым молодым игроком в истории Euro
Нападающий сборной Испании Ламин Ямал стал самым молодым игроком в истории финальных турниров чемпионатов Европы. На матч против хорватов (3:0) он вышел в 16 лет 338 дней и на 273 дня превзошел прежний рекорд, установленный на Euro-2020 поляком Кацпером Козловски.
К слову, в 19 лет первым сыграл в финальных турнирах венгр Ференц Бене на ЧК-1964, в 18 лет – бельгиец Энцо Шифо на ЧЕ-1984, а в 17 лет –англичанин Джуд Беллингем на ЧЕ-2020.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые молодые игроки финальных турниров чемпионатов Европы
|
Возраст*
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
16 лет 338 дней
|
Ламин ЯМАЛ
|
Испания
|
15.06.2024
|
Хорватия
|
3:0
|
17 лет 246 дней
|
Кацпер КОЗЛОВСКИ
|
Польша
|
19.06.2021
|
Испания
|
1:1
|
17 лет 349 дней
|
Джуд БЕЛЛИНГЕМ
|
Англия
|
13.06.2021
|
Хорватия
|
1:0
|
18 лет 71 день
|
Йетро ВИЛЛЕМС
|
Нидерланды
|
09.06.2012
|
Дания
|
0:1
|
18 лет 115 дней
|
Энцо ШИФО
|
Бельгия
|
13.06.1984
|
Югославия
|
2:0
|
18 лет 117 дней
|
Джамал МУСИАЛА
|
Германия
|
23.06.2021
|
Венгрия
|
2:2
|
18 лет 128 дней
|
Валерий БОЖИНОВ
|
Болгария
|
22.06.2004
|
Италия
|
1:2
|
18 лет 137 дней
|
Йохан ФОНЛАНТЕН
|
Швейцария
|
17.06.2004
|
Англия
|
0:3
|
18 лет 201 день
|
ПЕДРИ
|
Испания
|
14.06.2021
|
Швеция
|
0:0
|
18 лет 229 дней
|
Маркус РЭШФОРД
|
Англия
|
16.06.2016
|
Уэльс
|
2:1
* на день первого матча.
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