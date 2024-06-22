Умерла мать легендарного Пеле. Ей был 101 год
Причина смерти не сообщается
В возрасте 101 года умерла Селесте Арантес, мать легенды мирового футбола Пеле. Об этом сообщают бразильские СМИ.
Печальное событие произошло в Сан Паулу. Причина смерти не называется, сообщается только о том, что неделю назад Селесте Арантес была госпитализирована.
Кроме Пеле, у женщины было еще двое детей: дочь Мария Люсия и сын Жаир, который также был профессиональным футболистом.
Напомним, сам Пеле ушел из жизни 29 декабря 2022 года. По информации СМИ, Селесте Арантес о смерти своего сына не знала.
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