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Бразилия
22 июня 2024, 08:27 | Обновлено 22 июня 2024, 08:28
783
0

Умерла мать легендарного Пеле. Ей был 101 год

Причина смерти не сообщается

22 июня 2024, 08:27 | Обновлено 22 июня 2024, 08:28
783
0
Умерла мать легендарного Пеле. Ей был 101 год
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеле и Селесте Арантес

В возрасте 101 года умерла Селесте Арантес, мать легенды мирового футбола Пеле. Об этом сообщают бразильские СМИ.

Печальное событие произошло в Сан Паулу. Причина смерти не называется, сообщается только о том, что неделю назад Селесте Арантес была госпитализирована.

Кроме Пеле, у женщины было еще двое детей: дочь Мария Люсия и сын Жаир, который также был профессиональным футболистом.

Напомним, сам Пеле ушел из жизни 29 декабря 2022 года. По информации СМИ, Селесте Арантес о смерти своего сына не знала.

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Пеле смерть
Олег Дидух Источник
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