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  4. ПРОБЕЖ: «Мы быстро пропустили после того, как Левандовски вышел на поле»
Чемпионат Европы
22 июня 2024, 06:57 |
1082
0

ПРОБЕЖ: «Мы быстро пропустили после того, как Левандовски вышел на поле»

Главный тренер сборной Польши прокомментировал игру против Австрии

22 июня 2024, 06:57 |
1082
0
ПРОБЕЖ: «Мы быстро пропустили после того, как Левандовски вышел на поле»
УЕФА. Михал Пробеж

21 июня в Берлине в матче второго тура Евро-2024 сборная Польши обыграла команду Австрии (3:1).

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж прокомментировал игру так:

«Первые 15 минут прошли не по плану. Мы не очень хорошо справлялись с агрессивной игрой Австрии и постоянно теряли мяч. В конце нам не хватило качества игры. Мы все вместе выигрываем и проигрываем. Возможно, мы сможем сыграть более агрессивно против Франции, и это даст нам возможность вырасти.

Мы очень быстро пропустили после того, как Левандовски вышел на поле, и это все изменило. Он один из тех ветеранов, который дает молодым советы относительно того, что им делать на поле.

Австрия играла на контратаках после того, как мы пропустили второй гол, – вот что случилось. Мы пошли ва-банк. У нас не было опорного полузащитника на поле, но мы должны были рисковать».

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пресс-конференция сборная Польши по футболу сборная Австрии по футболу Евро-2024 Польша - Австрия Михал Пробеж Роберт Левандовски
Николай Степанюк Источник: УЕФА
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