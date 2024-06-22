ПРОБЕЖ: «Мы быстро пропустили после того, как Левандовски вышел на поле»

21 июня в Берлине в матче второго тура Евро-2024 сборная Польши обыграла команду Австрии (3:1).

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж прокомментировал игру так:

«Первые 15 минут прошли не по плану. Мы не очень хорошо справлялись с агрессивной игрой Австрии и постоянно теряли мяч. В конце нам не хватило качества игры. Мы все вместе выигрываем и проигрываем. Возможно, мы сможем сыграть более агрессивно против Франции, и это даст нам возможность вырасти.

Мы очень быстро пропустили после того, как Левандовски вышел на поле, и это все изменило. Он один из тех ветеранов, который дает молодым советы относительно того, что им делать на поле.

Австрия играла на контратаках после того, как мы пропустили второй гол, – вот что случилось. Мы пошли ва-банк. У нас не было опорного полузащитника на поле, но мы должны были рисковать».