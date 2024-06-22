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  4. ЛЕДНЕВ: «Академия Пушкаша – хорошая команда, но ее можно проходить»
Лига конференций
22 июня 2024, 04:23 | Обновлено 22 июня 2024, 05:00
363
0

ЛЕДНЕВ: «Академия Пушкаша – хорошая команда, но ее можно проходить»

Хавбек Днепра-1 имеет опыт игры в чемпионате Венгрии

22 июня 2024, 04:23 | Обновлено 22 июня 2024, 05:00
363
0
ЛЕДНЕВ: «Академия Пушкаша – хорошая команда, но ее можно проходить»
СК Днепр-1. Богдан Леднев

Хавбек Днепра-1 Богдан Леднев, имеющий опыт игры в чемпионате Венгрии, прокомментировал жеребьевку 2-го квалификационного раунда Лиги конференций, согласно которому днепровская команда сыграет против Академии Пушкаша:

– Это хорошая команда. Не раз приходилось играть против них во время выступлений в чемпионате Венгрии. У них хороший уровень, они являются одним из лидеров чемпионата. Это сложный конкурент, но если отменно подготовимся, их можно проходить.

– Возможно, именно эта команда изменилась с тех пор, как ты играл в Венгрии, но, наверное, можно выделить какие-то черты, присущие там клубам?

– Они совмещают и неплохую работу с мячом, и умение бороться. Думаю, наш соперник уровня примерно топ-6 чемпионата Украины.

– Сам факт жеребьевки мысленно приближает сезон? Соскучился по команде, по игре?

– Мы уже начали в индивидуальном порядке готовиться к сборам, и, конечно, уж очень хочется, чтобы возобновились матчи. Тем более впереди еврокубки – любой футболист желает участвовать в них.

– Как считаешь, то, что матчи Лиги конференций будут первыми официальными для команды в сезоне, может произвести на соперника какой-нибудь эффект неожиданности?

– Наша задача – максимально качественно подготовиться к этим играм. Все понимают, насколько еврокубки важны для нас. Должны удачно стартовать и получить хорошие результаты. Надеемся, что это только начало, и у нас будет еще не один раунд.

– Ты сказал, что уже начал тренироваться. Речь идет о традиционных втягивающих тренировках, чтобы быть готовым к сборам?

- Да конечно. Тренеры дали нам программу, по которой мы работаем. Это беговая работа, к которой каждый добавляет упражнения с мячом в зале и поле.

– Как тебе чемпионат Европы? Кто чем удивил?

– Очень интересный турнир складывается благодаря результативным матчам. Интересно смотреть такой футбол. Каждый день смотрю, не пропускаю игры – очень интересно. Благодаря забитым голам получается яркий чемпионат.

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Богдан Леднев Днепр-1 Академия Пушкаша Лига конференций чемпионат Венгрии по футболу
Николай Степанюк Источник: СК Днепр-1
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