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Чемпионат Европы
22 июня 2024, 04:05 | Обновлено 22 июня 2024, 04:14
462
0

ДУБРАВКА: «После перерыва украинцы стали создавать моменты и забили дважды»

Вратарь сборной Словакии прокомментировал игру против Украины

22 июня 2024, 04:05 | Обновлено 22 июня 2024, 04:14
462
0
ДУБРАВКА: «После перерыва украинцы стали создавать моменты и забили дважды»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Дубравка

21 июня в немецком Дюссельдорфе состоялся матч 2-го тура группы E Евро-2024 между сборными Словакии и Украины (1:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вратарь сборной Словакии Мартин Дубравка прокомментировал игру так:

«Мы хорошо начали и забили, но после перерыва все изменилось. Украинцы стали создавать моменты и забили дважды, к нашему сожалению.

Мы не смогли добиться большего. Ситуация в группе обострилась, впереди еще один матч».

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сборная Украины по футболу сборная Словакии по футболу Евро-2024 Словакия - Украина Мартин Дубравка
Николай Степанюк Источник: УЕФА
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