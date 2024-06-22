Чемпионат Европы22 июня 2024, 04:05 | Обновлено 22 июня 2024, 04:14
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ДУБРАВКА: «После перерыва украинцы стали создавать моменты и забили дважды»
Вратарь сборной Словакии прокомментировал игру против Украины
22 июня 2024, 04:05 | Обновлено 22 июня 2024, 04:14
462
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21 июня в немецком Дюссельдорфе состоялся матч 2-го тура группы E Евро-2024 между сборными Словакии и Украины (1:2).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Вратарь сборной Словакии Мартин Дубравка прокомментировал игру так:
«Мы хорошо начали и забили, но после перерыва все изменилось. Украинцы стали создавать моменты и забили дважды, к нашему сожалению.
Мы не смогли добиться большего. Ситуация в группе обострилась, впереди еще один матч».
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