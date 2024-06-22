ДУБРАВКА: «После перерыва украинцы стали создавать моменты и забили дважды»

21 июня в немецком Дюссельдорфе состоялся матч 2-го тура группы E Евро-2024 между сборными Словакии и Украины (1:2).

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Вратарь сборной Словакии Мартин Дубравка прокомментировал игру так:

«Мы хорошо начали и забили, но после перерыва все изменилось. Украинцы стали создавать моменты и забили дважды, к нашему сожалению.

Мы не смогли добиться большего. Ситуация в группе обострилась, впереди еще один матч».