ШКРИНЬЯР: «Мы разочарованы, что позволили Украине перевернуть игру»

21 июня в немецком Дюссельдорфе состоялся матч 2-го тура группы E Евро-2024 между сборными Словакии и Украины (1:2).

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Капитан сборной Словакии Милан Шкриньяр прокомментировал игру так:

«Обидно, что упустили шанс на победу после такого отличного первого тайма, но нельзя опускать голову. Нам нужно исправляться и улучшать то, что было не очень хорошо.

Первый тайм прошел хорошо, но после перерыва мы не смогли играть на таком же высоком уровне. Мы не следовали указаниям, позволили сопернику перевернуть игру. Мы разочарованы, хотели, чтобы все сложилось по-другому, но важно, что мы все еще в деле.

Мы хорошо начали, но потом стали сдавать. Мы стали оставлять украинцам больше пространства для быстрых контратак. Жаль. Но после двух матчей мы продолжаем бороться за плей-офф».