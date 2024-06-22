ЯРЕМЧУК: «Слезы после матча? Это был тяжелый сезон: травмы, смены клубов»

21 июня в немецком Дюссельдорфе состоялся матч 2-го тура группы E Евро-2024 между сборными Словакии и Украины (1:2).

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Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал игру так:

«Залогом победы стал командный дух. Мы говорили сегодня с президентом [Владимиром Зеленским]. Он здорово мотивировал нас. Вы знаете, насколько сложная ситуация в нашей стране, поэтому мы должны подарить радость нашему народу.

Слезы после матча? Это был тяжелый сезон: травмы, смены клубов и так далее. Но я здесь, я в хорошей форме и не удивлен, что забил сегодня, потому что я усердно работаю каждый день. Бог все видит и дает мне возможности забить. Я горжусь тем, что нахожусь здесь и играю за свою страну. Сегодня для меня особенный день.

Бельгия? Их поражение от Словакии ничего не значит. Это очень сильная команда, с классными игроками и хорошей системой. У них очень быстрые форварды. Это будет трудный матч. Но мы будем усиленно готовиться.

В таких турнирах нельзя полагаться на 11 игроков, нужны все 26. Нужны запасные, которые способны войти в игру со скамейки и изменить ход матча, сделать что-то особенное. Все должны быть готовы. Каждый должен играть на максимуме. Только в этом случае возможен большой успех».