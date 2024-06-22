ШАПАРЕНКО: «Просто надо верить, что мы можем победить любого соперника»

21 июня в немецком Дюссельдорфе состоялся матч 2-го тура группы E Евро-2024 между сборными Словакии и Украины (1:2).

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Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко, лучший игрок матча по версии УЕФА, прокомментировал игру так:

«Хочу сказать, что первая игра против Румынии многому нас научила и позволила как следует подготовиться к сегодняшнему дню. Вы видели, как мы были сильны психологически. Мы следовали указаниям и идеям нашего тренера, и я этим очень горжусь.

Ответный мяч придал нам уверенности и вдохновил. Болельщики здорово нас поддерживали. Мы просто должны были выиграть. Для меня важно, что моя команда победила, и мы продолжаем борьбу на этом Евро. Но я не хочу загадывать наперед, просто посмотрим, что будет дальше.

Просто надо верить – верить в каждого товарища по команде; в то, что мы можем победить любого соперника. Наш первый матч стал хорошим уроком для всей команды, и я думаю, что мы сумели реабилитироваться за поражение от Румынии и показать достойную игру».

Шапаренко стал первым игроком киевского Динамо, забившим на Евро, после Андрея Шевченко в 2012 году.