ШАПАРЕНКО: «Просто надо верить, что мы можем победить любого соперника»
Полузащитник сборной Украины прокомментировал игру против Словакии
21 июня в немецком Дюссельдорфе состоялся матч 2-го тура группы E Евро-2024 между сборными Словакии и Украины (1:2).
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Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко, лучший игрок матча по версии УЕФА, прокомментировал игру так:
«Хочу сказать, что первая игра против Румынии многому нас научила и позволила как следует подготовиться к сегодняшнему дню. Вы видели, как мы были сильны психологически. Мы следовали указаниям и идеям нашего тренера, и я этим очень горжусь.
Ответный мяч придал нам уверенности и вдохновил. Болельщики здорово нас поддерживали. Мы просто должны были выиграть. Для меня важно, что моя команда победила, и мы продолжаем борьбу на этом Евро. Но я не хочу загадывать наперед, просто посмотрим, что будет дальше.
Просто надо верить – верить в каждого товарища по команде; в то, что мы можем победить любого соперника. Наш первый матч стал хорошим уроком для всей команды, и я думаю, что мы сумели реабилитироваться за поражение от Румынии и показать достойную игру».
Шапаренко стал первым игроком киевского Динамо, забившим на Евро, после Андрея Шевченко в 2012 году.
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