Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ШАПАРЕНКО: «Просто надо верить, что мы можем победить любого соперника»
Чемпионат Европы
22 июня 2024, 03:29 | Обновлено 22 июня 2024, 03:46
195
0

ШАПАРЕНКО: «Просто надо верить, что мы можем победить любого соперника»

Полузащитник сборной Украины прокомментировал игру против Словакии

22 июня 2024, 03:29 | Обновлено 22 июня 2024, 03:46
195
0
ШАПАРЕНКО: «Просто надо верить, что мы можем победить любого соперника»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

21 июня в немецком Дюссельдорфе состоялся матч 2-го тура группы E Евро-2024 между сборными Словакии и Украины (1:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко, лучший игрок матча по версии УЕФА, прокомментировал игру так:

«Хочу сказать, что первая игра против Румынии многому нас научила и позволила как следует подготовиться к сегодняшнему дню. Вы видели, как мы были сильны психологически. Мы следовали указаниям и идеям нашего тренера, и я этим очень горжусь.

Ответный мяч придал нам уверенности и вдохновил. Болельщики здорово нас поддерживали. Мы просто должны были выиграть. Для меня важно, что моя команда победила, и мы продолжаем борьбу на этом Евро. Но я не хочу загадывать наперед, просто посмотрим, что будет дальше.

Просто надо верить – верить в каждого товарища по команде; в то, что мы можем победить любого соперника. Наш первый матч стал хорошим уроком для всей команды, и я думаю, что мы сумели реабилитироваться за поражение от Румынии и показать достойную игру».

Шапаренко стал первым игроком киевского Динамо, забившим на Евро, после Андрея Шевченко в 2012 году.

По теме:
ДУБРАВКА: «После перерыва украинцы стали создавать моменты и забили дважды»
ШКРИНЬЯР: «Мы разочарованы, что позволили Украине перевернуть игру»
ЯРЕМЧУК: «Слезы после матча? Это был тяжелый сезон: травмы, смены клубов»
сборная Украины по футболу сборная Словакии по футболу Евро-2024 Словакия - Украина Николай Шапаренко
Николай Степанюк Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мбаппе подал в суд на ПСЖ. Что произошло, будет ли скандал?
Футбол | 22 июня 2024, 01:45 0
Мбаппе подал в суд на ПСЖ. Что произошло, будет ли скандал?
Мбаппе подал в суд на ПСЖ. Что произошло, будет ли скандал?

Столичный клуб Франции должен Килиану около 100 миллионов евро

Победный джокер. Украина одержала волевую победу над Словакией
Футбол | 21 июня 2024, 17:50 295
Победный джокер. Украина одержала волевую победу над Словакией
Победный джокер. Украина одержала волевую победу над Словакией

Команда Сергея Реброва остается в борьбе за путевку в плей-офф Евро-2024

Сидорчук вошел в топ-10 ветеранов сборной Украины в финальных турнирах
Футбол | 21.06.2024, 21:59
Сидорчук вошел в топ-10 ветеранов сборной Украины в финальных турнирах
Сидорчук вошел в топ-10 ветеранов сборной Украины в финальных турнирах
Не Шапаренко и не Яремчук. Определен Лев матча Евро-2024 Словакия – Украина
Футбол | 21.06.2024, 18:29
Не Шапаренко и не Яремчук. Определен Лев матча Евро-2024 Словакия – Украина
Не Шапаренко и не Яремчук. Определен Лев матча Евро-2024 Словакия – Украина
Турнирная таблица Евро-2024. Сборная Украины догнала лидеров группы E
Футбол | 21.06.2024, 18:15
Турнирная таблица Евро-2024. Сборная Украины догнала лидеров группы E
Турнирная таблица Евро-2024. Сборная Украины догнала лидеров группы E
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Словакия – Украина. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Словакия – Украина. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
21.06.2024, 13:10 91
Футбол
УЕФА оштрафовал Сербский футбольный союз. Фаны вывесили флаг россии на Евро
УЕФА оштрафовал Сербский футбольный союз. Фаны вывесили флаг россии на Евро
20.06.2024, 01:36 8
Футбол
РЕБРОВ: «Я не кричал в перерыве. Самое главное, что мы показали свой дух»
РЕБРОВ: «Я не кричал в перерыве. Самое главное, что мы показали свой дух»
21.06.2024, 18:45 12
Футбол
Сабо сообщил, что должна сделать Украина для выхода из группы на Евро
Сабо сообщил, что должна сделать Украина для выхода из группы на Евро
20.06.2024, 11:00 8
Футбол
Букмекеры оценили шансы сборной Украины переиграть Словакию на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы сборной Украины переиграть Словакию на Евро-2024
21.06.2024, 07:11 3
Футбол
Фьюри впервые прокомментировал видео, на котором он пьяный ударился о столб
Фьюри впервые прокомментировал видео, на котором он пьяный ударился о столб
20.06.2024, 10:49 3
Бокс
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
20.06.2024, 05:20 2
Футбол
Сербия угрожает сняться с Евро, если УЕФА не накажет Хорватию и Албанию
Сербия угрожает сняться с Евро, если УЕФА не накажет Хорватию и Албанию
20.06.2024, 13:59 54
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем