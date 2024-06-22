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Чемпионат Европы
22 июня 2024, 02:23 | Обновлено 22 июня 2024, 02:30
705
0

КАЛЬЦОНА: «Мы дали Украине 30 минут, и они наказали нас»

Главный тренер сборной Словакии прокомментировал игру против Украины

22 июня 2024, 02:23 | Обновлено 22 июня 2024, 02:30
705
0
КАЛЬЦОНА: «Мы дали Украине 30 минут, и они наказали нас»
УЕФА. Франческо Кальцона

21 июня в немецком Дюссельдорфе состоялся матч 2-го тура группы E Евро-2024 между сборными Словакии и Украины (1:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона прокомментировал игру так:

«У нас была возможность завоевать путевку в 1/8 финала, но мы столкнулись с командой, которая нуждалась в победе. На этом турнире мы – команда Золушки. Тот факт, что мы продолжаем сражаться за выход в 1/8 финала, уже невероятен.

Мы потратили много сил в первом тайме. И создали много моментов. Они беспокоили нас 30 минут, но мы этого ждали. Эта команда заслуживает большого уважения. До недавних пор мы и подумать не могли, что сможем конкурировать с такими командами.

Когда мы вели в счете, до конца матча оставалось еще очень много времени. Мы играли с очень сильным соперником. Я рад, как мы играли, и горжусь ребятами. Мы дали Украине 30 минут, и этого хватило, чтобы они наказали нас.

Трудный матч. Чем-то я остался доволен, чем-то – меньше. Не могу винить игроков. Первый тайм получился просто отличным. Но у Украины классная команда. В рейтинге ФИФА она опережает нас на 20 позиций. Мы продолжаем бороться и сделаем все возможное, чтобы выйти из группы».

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Николай Степанюк Источник: УЕФА
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