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Чемпионат Европы
22 июня 2024, 01:24 |
139
0

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Бельгия – Румыния

22 июня в 22:00 в Кельне пройдет матч 2-го тура Евро-2024 в группе E

22 июня 2024, 01:24 |
139
0
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Бельгия – Румыния
Getty Images/Global Images Ukraine

В немецком Кельне 22 июня в 22:00 пройдет матч 2-го тура Евро-2024 между сборными Бельгии и Румынии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча состоится на стадионе «Рейн Энерги». В группе E бельгийцы и румыны также играют вместе с Украиной и Словакией.

Бельгия в первом туре уступила словакам 0:1.

А Румыния неожиданно разгромила украинцев 3:0.

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Бельгия – Румыния

Видеотрансляцию проводят видеосервис MEGOGO и региональные каналы Суспільне

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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