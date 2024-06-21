Игрок сборной Украины вышел против Словакии несмотря на трагедию в семье

21 июня состоялся матч 2-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

Полузащитник украинской команды Владимир Бражко вышел на поле в стартовом составе и отыграл 85 минут, после чего был заменен на Сергея Сидорчука.

После завершения встречи Бражко сообщил о трагедии в семье:

«Не очень хотел об этом говорить, но за день до матча ушел из жизни мой дедушка. У меня была двойная мотивация сегодня выйти и доказать», – сказал Бражко.

Владимир также опубликовал пост в своем Instagram:

«Хочу поблагодарить каждого украинца за поддержку, она была невероятна и мы ее чувствовали. Хочу отдельно поблагодарить наших воинов, которые защищают нашу страну каждый день 🙏. Дедушка, я знаю что ты все видел...🕯️💔», – написал футболист.