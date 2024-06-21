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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 23:29 | Обновлено 21 июня 2024, 23:51
5347
4

Игрок сборной Украины вышел против Словакии несмотря на трагедию в семье

Владимир Бражко после матча со словаками сообщил о смерти дедушки

21 июня 2024, 23:29 | Обновлено 21 июня 2024, 23:51
5347
4
Игрок сборной Украины вышел против Словакии несмотря на трагедию в семье
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

21 июня состоялся матч 2-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

Полузащитник украинской команды Владимир Бражко вышел на поле в стартовом составе и отыграл 85 минут, после чего был заменен на Сергея Сидорчука.

После завершения встречи Бражко сообщил о трагедии в семье:

«Не очень хотел об этом говорить, но за день до матча ушел из жизни мой дедушка. У меня была двойная мотивация сегодня выйти и доказать», – сказал Бражко.

Владимир также опубликовал пост в своем Instagram:

«Хочу поблагодарить каждого украинца за поддержку, она была невероятна и мы ее чувствовали. Хочу отдельно поблагодарить наших воинов, которые защищают нашу страну каждый день 🙏. Дедушка, я знаю что ты все видел...🕯️💔», – написал футболист.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Gargantua
Бражко сыграл не очень конечно, средненько. Но явно лучше чем Степаненко в первом матче. 
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