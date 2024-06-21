Сыграет ли Мбаппе? Известны составы на матч Евро-2024 Нидерланды – Франция

В немецком Лейпциге 21 июня в 22:00 пройдет матч 2-го тура Евро-2024 между сборными Нидерландов и Франции.

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Тренеры определили стартовые составы. Звездный французский форвард Килиан Мбаппе начнет поединок на скамейке запасных. Килиан получил перелом носа во время игры с Австрией.

Встреча состоится на стадионе «Ред Булл Арена». В группе D голландцы и французы также играют вместе с Польшей и Австрией.

Нидерланды в первом туре переиграли Польшу со счетом 2:1. А Франция минимально одолела Австрию 1:0.

Стартовые составы на матч Нидерланды – Франция:

Франция: Меньян, Упамекано, Кунде, Салиба, Тео Эрнандес, Канте, Тчуамени, Рабьо, Гризманн, Дембеле, Тюрам.

Нидерланды: Вербрюгген, Дюмфрис, де Врей, ван Дейк, Аке, Рейндерс, Схаутен, Симонс, Фримпонг, Депай, Гакпо.