В сеть попало фото защитной маски игрока сборной Франции Килиана Мбаппе на матч против сборной Нидерландов во 2-м туре группы D Евро-2024.

Фотографией поделился сам Килиан в своём Instagram.



Французский нападающий получил перелом носа в матче против Австрии, из-за чего начнёт матч против Нидерландов на скамейке запасных.

Раннее Мбаппе тренировался в маске, состоящей из цветов французского флага, однако по правилам УЕФА игровая маска должна быть однотонной.

Игра Нидерланды – Франция 21 июня начнется в 22:00 по киевскому времени.

Обнародовано фото маски, в которой Мбаппе сыграет с Нидерландами на Евро