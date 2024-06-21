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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 21:01 | Обновлено 21 июня 2024, 21:13
766
0

Обнародовано фото маски, в которой Мбаппе сыграет с Нидерландами на Евро

В сеть выложили фото защитной маски Килиана на сегодняшний матч

21 июня 2024, 21:01 | Обновлено 21 июня 2024, 21:13
766
0
Обнародовано фото маски, в которой Мбаппе сыграет с Нидерландами на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В сеть попало фото защитной маски игрока сборной Франции Килиана Мбаппе на матч против сборной Нидерландов во 2-м туре группы D Евро-2024.

Фотографией поделился сам Килиан в своём Instagram.

Французский нападающий получил перелом носа в матче против Австрии, из-за чего начнёт матч против Нидерландов на скамейке запасных.

Раннее Мбаппе тренировался в маске, состоящей из цветов французского флага, однако по правилам УЕФА игровая маска должна быть однотонной.

Игра Нидерланды – Франция 21 июня начнется в 22:00 по киевскому времени.

Обнародовано фото маски, в которой Мбаппе сыграет с Нидерландами на Евро

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Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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