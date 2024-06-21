Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Довбик отреагировал на первую и валидольную победу Украины на Евро-2024
Чемпионат Европы
21 июня 2024, 20:41 | Обновлено 21 июня 2024, 20:42
2818
5

Довбик отреагировал на первую и валидольную победу Украины на Евро-2024

21 июня украинская сборная переиграла команду Словакии со счетом 2:1

21 июня 2024, 20:41 | Обновлено 21 июня 2024, 20:42
2818
5
Довбик отреагировал на первую и валидольную победу Украины на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

21 июня состоялся матч 2-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

Форвард украинской национальной команды Артем Довбик прокомментировал победу:

«Очень много заслуженного хейта на нас вылилось. Понимали, что нельзя на эту игру выходить так, как на Румынию.

Все были заряжены. Мы держали внутри эти эмоции. Роман Яремчук вышел, забил – его все постоянно критикуют, но он выходит и делает результат», – сказал Артем.

Интересно, что 21 июня 2024 году Довбику исполнилось 27 лет.

Видеообзор матча Словакия – Украина (1:2)

По теме:
ФОТО. Назван лучший игрок матча Польша – Австрия
Сыграет ли Мбаппе? Известны составы на матч Евро-2024 Нидерланды – Франция
ВИДЕО. Вышел Левандовски, но Польша сразу пропустила два гола
Артем Довбик сборная Украины по футболу сборная Словакии по футболу Словакия - Украина Евро-2024
Даниил Агарков Источник: UA-Football
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко рассказал, что помогло обыграть Словакию, и как сыграть с Бельгией
Футбол | 21 июня 2024, 20:30 1
Зинченко рассказал, что помогло обыграть Словакию, и как сыграть с Бельгией
Зинченко рассказал, что помогло обыграть Словакию, и как сыграть с Бельгией

Опытный игрок оценил сложный матч против Словакии

Николай ШАПАРЕНКО: «Пробежал больше всех? А как выигрывать – стоя?»
Футбол | 21 июня 2024, 19:08 11
Николай ШАПАРЕНКО: «Пробежал больше всех? А как выигрывать – стоя?»
Николай ШАПАРЕНКО: «Пробежал больше всех? А как выигрывать – стоя?»

Игрок оформил гол и пас в матче против Словакиии

Проиграли по делу. Италия установила антирекорд в матче с Испанией
Футбол | 21.06.2024, 07:13
Проиграли по делу. Италия установила антирекорд в матче с Испанией
Проиграли по делу. Италия установила антирекорд в матче с Испанией
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Словакии
Футбол | 21.06.2024, 14:46
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Словакии
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Словакии
Не Шапаренко и не Яремчук. Определен Лев матча Евро-2024 Словакия – Украина
Футбол | 21.06.2024, 18:29
Не Шапаренко и не Яремчук. Определен Лев матча Евро-2024 Словакия – Украина
Не Шапаренко и не Яремчук. Определен Лев матча Евро-2024 Словакия – Украина
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Павло
Пічічі всі свої голи для Бельгії зберігає, сподіваємося 
Ответить
+1
umnuy2
круто обыграл но накрыли-был бы гол ляля
Ответить
+1
Сseresznye
Уже хряпнул за ДР-27?
Ответить
0
Alex T
Где голы, долби?
Ответить
-6
Первый Среди Равных
Виходить та робить результат на відміну від тебе пічічі мля
Ответить
-8
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известный американский боксер объявил об окончании карьеры в 25 лет
Известный американский боксер объявил об окончании карьеры в 25 лет
20.06.2024, 11:43 9
Бокс
Букмекеры оценили шансы сборной Украины переиграть Словакию на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы сборной Украины переиграть Словакию на Евро-2024
21.06.2024, 07:11 3
Футбол
РЕБРОВ – о матче со Словакией и состоянии команды после разгрома от Румынии
РЕБРОВ – о матче со Словакией и состоянии команды после разгрома от Румынии
20.06.2024, 19:37 57
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
21.06.2024, 07:29 17
Футбол
Сербия угрожает сняться с Евро, если УЕФА не накажет Хорватию и Албанию
Сербия угрожает сняться с Евро, если УЕФА не накажет Хорватию и Албанию
20.06.2024, 13:59 54
Футбол
Фурия в огне и в плей-офф. Испания уверенно переиграла Италию
Фурия в огне и в плей-офф. Испания уверенно переиграла Италию
20.06.2024, 23:59 21
Футбол
УЕФА оштрафовал Сербский футбольный союз. Фаны вывесили флаг россии на Евро
УЕФА оштрафовал Сербский футбольный союз. Фаны вывесили флаг россии на Евро
20.06.2024, 01:36 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем