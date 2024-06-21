Довбик отреагировал на первую и валидольную победу Украины на Евро-2024
21 июня украинская сборная переиграла команду Словакии со счетом 2:1
21 июня состоялся матч 2-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.
Форвард украинской национальной команды Артем Довбик прокомментировал победу:
«Очень много заслуженного хейта на нас вылилось. Понимали, что нельзя на эту игру выходить так, как на Румынию.
Все были заряжены. Мы держали внутри эти эмоции. Роман Яремчук вышел, забил – его все постоянно критикуют, но он выходит и делает результат», – сказал Артем.
Интересно, что 21 июня 2024 году Довбику исполнилось 27 лет.
Видеообзор матча Словакия – Украина (1:2)
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