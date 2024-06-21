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  4. Анатолий ТРУБИН: «Это была настоящая Украина. А не та, что с Румынией»
Чемпионат Европы
21 июня 2024, 19:29 | Обновлено 21 июня 2024, 19:30
991
5

Анатолий ТРУБИН: «Это была настоящая Украина. А не та, что с Румынией»

Вратарь оценил свой первый матч на Евро

21 июня 2024, 19:29 | Обновлено 21 июня 2024, 19:30
991
5
Анатолий ТРУБИН: «Это была настоящая Украина. А не та, что с Румынией»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Сборная Украины обыграла Словакию 2:1 в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024. Вратарь Анатолий Трубин был одним из лучших игроков команды.

«Конечно, все видели: первые 20-25 минут были очень тяжелыми для нас. Но после того, как счет стал 0:1, поняли, что нет пути назад. Сменили нашу тактику — это сработало. Как видите, [против Словакии] была настоящая сборная, а не та, что в первой игре против Румынии. У нас были очень трудные моменты, когда у них был мяч [под контролем]. Поэтому именно прессинг мы изменили – они очень легко выходили [из-под него]. Во втором тайме у них почти не было моментов или ударов.»

«Все понимают позицию вратаря: цена ошибки – на 90% это гол. Поэтому психологически голкиперы должны быть сосредоточены и устойчивы. Никогда не знаешь, что может быть. Я был готов к первой игре, был готов сейчас. Такие турниры для нас, футболистов – что-то уникальное, тем более в нынешнее время. Очень рад, что смогли победить. Третья игра будет решающей».

«Хорошо, что победили, но я понимаю, что были некоторые ошибки. И тот гол, который пропустили, можно было спасти. Но это прошлое – главное, что мы победили. Надо отдохнуть и потом готовиться дальше».

«В игре [с Румынией] нам не хватило выигранной борьбы в ключевых моментах. Все матчи, которые я смотрю, — борьба [у них] выходит на первый план. Даже топовые сборные с трудом побеждают: Англия, Франция. На уровне сборных все умеют играть, потому что здесь собраны лучшие игроки. Это, возможно, один из наиболее ключевых аспектов игры, над этим предстоит плодотворно поработать. И свежая энергия очень важна – много сил потратили. Но есть время подготовиться и настроиться на игру», – сказал Трубин.

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сборная Украины по футболу сборная Словакии по футболу Евро-2024 Словакия - Украина Анатолий Трубин
Иван Зинченко Источник: Суспильне Спорт
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Комментарии 6
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Flashback
Луніну - промені підтримки... Але! Це підтвердження  - краще бути королем у селі, аніж прислугою у королів. Треба переходити у інший клуб, нехай середняковий - але здобувати впевненість першого та незмінного.
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+5
Alexander Киев
Браво Анатолій! Дійсно номер 1 воротар у збірній
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+3
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HaloGen
аааа .... ! ось воно що ... то пробник того разу грав
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0
OtsoCity
Трубін найкращій, дуже добре що Лунін не грав, а ще дуже добре, що Шапаренко вийшов на поле у другому таймі, до цього він ховався три таймі у роздягальні 
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0
BUCH
Якщо подивитися на гру об'єктивно, то пресингу, з боку нашіх гравців, я не бачив ... мабуть до голу Шапаренко!!! Вважаю, що Словаки грали краще, але майстерність наших гравців, зіграла свою роль.
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0
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