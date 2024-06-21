Шевченко прокомментировал победу Украины над Словакией

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) и легенда сборной Украины Андрей Шевченко у себя в Инстаграме прокомментировал волевую победу команды Сергея Реброва над Словакией со счетом 2:1 во втором туре Евро-2024:

«Поздравляю команду с победой! Сегодня мы были едины!», – написал Шевченко.

Напомним, в первом туре Украина разгромно проиграла сборной Румынии со счетом 0:3. В третьем туре «сине-желтые» сыграют против сборной Бельгии, поединок состоится в среду, 26 июня (начало – в 19:00 по киевскому времени).