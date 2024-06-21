Сборная Украины, обыграв Словакию, отпраздновала два волевых юбилея

Волевая победа над Словакией (2:1) стала 20-й в истории сборной Украины. По 9 раз наша национальная дружина добивалась успеха, уступая соперникам по ходу встречи, дома и в гостях, 2 – на нейтральных полях. 10 камбеков украинцы совершили в чемпионатах Европы, 7 – в товарищеских поединках, 2 – в чемпионатах мира и 1 – в Лиге наций.

5 волевых побед наша команда одержала под руководством Сергея Реброва, по 3 – при Олеге Базилевиче и Андрее Шевченко, 2 – при Олеге Блохине, по 1 – при Анатолии Конькове, Йожефе Сабо, Валерии Лобановском, Леониде Буряке, Алексее Михайличенко, Мироне Маркевиче и Михаиле Фоменко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 волевых побед сборной Украины в чемпионатах Европы

Дата Ранг Тренер Украины Соперник Счет 1. 06.09.1995 ОТ Анатолий КОНЬКОВ Литва 3:1 (г) 2. 07.06.2003 ОТ Леонид БУРЯК Армения 4:3 (д) 3. 06.09.2006 ОТ Олег БЛОХИН Грузия 3:2 (д) 4. 11.06.2012 ФТ Олег БЛОХИН Швеция 2:1 (д) 5. 25.03.2019 ОТ Андрей ШЕВЧЕНКО Люксембург 2:1 (г) 6. 16.06.2023 ОТ Сергей РЕБРОВ Сев. Македония 3:2 (г) 7. 17.10.2023 ОТ Сергей РЕБРОВ Мальта 3:1 (г) 8. 21.03.2024 ОТ Сергей РЕБРОВ Босния 2:1 (г) 9. 26.03.2024 ОТ Сергей РЕБРОВ Исландия 2:1 (д) 10. 21.06.2024 ФТ Сергей РЕБРОВ Словакия 2:1 (н)

ФТ - финальный турнир; ОТ - отборочный турнир.