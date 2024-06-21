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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 18:40 | Обновлено 21 июня 2024, 18:51
984
2

Сборная Украины, обыграв Словакию, отпраздновала два волевых юбилея

Наша команда совершила 20-й камбек в истории, в том числе 10-й - в чемпионатах Европы

21 июня 2024, 18:40 | Обновлено 21 июня 2024, 18:51
984
2
Сборная Украины, обыграв Словакию, отпраздновала два волевых юбилея
Getty Images/Global Images Ukraine

Волевая победа над Словакией (2:1) стала 20-й в истории сборной Украины. По 9 раз наша национальная дружина добивалась успеха, уступая соперникам по ходу встречи, дома и в гостях, 2 – на нейтральных полях. 10 камбеков украинцы совершили в чемпионатах Европы, 7 – в товарищеских поединках, 2 – в чемпионатах мира и 1 – в Лиге наций.

5 волевых побед наша команда одержала под руководством Сергея Реброва, по 3 – при Олеге Базилевиче и Андрее Шевченко, 2 – при Олеге Блохине, по 1 – при Анатолии Конькове, Йожефе Сабо, Валерии Лобановском, Леониде Буряке, Алексее Михайличенко, Мироне Маркевиче и Михаиле Фоменко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 волевых побед сборной Украины в чемпионатах Европы

Дата

Ранг

Тренер Украины

Соперник

Счет

1.

06.09.1995

ОТ

Анатолий КОНЬКОВ

Литва

3:1 (г)

2.

07.06.2003

ОТ

Леонид БУРЯК

Армения

4:3 (д)

3.

06.09.2006

ОТ

Олег БЛОХИН

Грузия

3:2 (д)

4.

11.06.2012

ФТ

Олег БЛОХИН

Швеция

2:1 (д)

5.

25.03.2019

ОТ

Андрей ШЕВЧЕНКО

Люксембург

2:1 (г)

6.

16.06.2023

ОТ

Сергей РЕБРОВ

Сев. Македония

3:2 (г)

7.

17.10.2023

ОТ

Сергей РЕБРОВ

Мальта

3:1 (г)

8.

21.03.2024

ОТ

Сергей РЕБРОВ

Босния

2:1 (г)

9.

26.03.2024

ОТ

Сергей РЕБРОВ

Исландия

2:1 (д)

10.

21.06.2024

ФТ

Сергей РЕБРОВ

Словакия

2:1 (н)

ФТ - финальный турнир; ОТ - отборочный турнир.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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