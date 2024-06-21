Сборная Украины, обыграв Словакию, отпраздновала два волевых юбилея
Наша команда совершила 20-й камбек в истории, в том числе 10-й - в чемпионатах Европы
Волевая победа над Словакией (2:1) стала 20-й в истории сборной Украины. По 9 раз наша национальная дружина добивалась успеха, уступая соперникам по ходу встречи, дома и в гостях, 2 – на нейтральных полях. 10 камбеков украинцы совершили в чемпионатах Европы, 7 – в товарищеских поединках, 2 – в чемпионатах мира и 1 – в Лиге наций.
5 волевых побед наша команда одержала под руководством Сергея Реброва, по 3 – при Олеге Базилевиче и Андрее Шевченко, 2 – при Олеге Блохине, по 1 – при Анатолии Конькове, Йожефе Сабо, Валерии Лобановском, Леониде Буряке, Алексее Михайличенко, Мироне Маркевиче и Михаиле Фоменко.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
10 волевых побед сборной Украины в чемпионатах Европы
|
|
Дата
|
Ранг
|
Тренер Украины
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
06.09.1995
|
ОТ
|
Анатолий КОНЬКОВ
|
Литва
|
3:1 (г)
|
2.
|
07.06.2003
|
ОТ
|
Леонид БУРЯК
|
Армения
|
4:3 (д)
|
3.
|
06.09.2006
|
ОТ
|
Олег БЛОХИН
|
Грузия
|
3:2 (д)
|
4.
|
11.06.2012
|
ФТ
|
Олег БЛОХИН
|
Швеция
|
2:1 (д)
|
5.
|
25.03.2019
|
ОТ
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Люксембург
|
2:1 (г)
|
6.
|
16.06.2023
|
ОТ
|
Сергей РЕБРОВ
|
Сев. Македония
|
3:2 (г)
|
7.
|
17.10.2023
|
ОТ
|
Сергей РЕБРОВ
|
Мальта
|
3:1 (г)
|
8.
|
21.03.2024
|
ОТ
|
Сергей РЕБРОВ
|
Босния
|
2:1 (г)
|
9.
|
26.03.2024
|
ОТ
|
Сергей РЕБРОВ
|
Исландия
|
2:1 (д)
|
10.
|
21.06.2024
|
ФТ
|
Сергей РЕБРОВ
|
Словакия
|
2:1 (н)
ФТ - финальный турнир; ОТ - отборочный турнир.
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